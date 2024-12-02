https://ria.ru/20241202/gazprombank-1986874459.html

В ЕК не увидели влияния санкций против Газпромбанка на энергобезопасность

В ЕК не увидели влияния санкций против Газпромбанка на энергобезопасность - РИА Новости, 02.12.2024

В ЕК не увидели влияния санкций против Газпромбанка на энергобезопасность

В Еврокомиссии заявили, что не видят влияния санкций США против "Газпромбанка" на безопасность поставок в страны ЕС, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:35

2024-12-02T14:35

2024-12-02T14:41

сша

еврокомиссия

газпромбанк

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что не видят влияния санкций США против "Газпромбанка" на безопасность поставок в страны ЕС, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК."Что касается санкций против "Газпромбанка", то мы пока не видим какого-либо негативного влияния на безопасность энергетических поставок ЕС, что требовало бы нашей реакции", - сказала она.

https://ria.ru/20241129/tsb-1986485127.html

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сша, еврокомиссия, газпромбанк, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии