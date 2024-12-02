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В ЕК не увидели влияния санкций против Газпромбанка на энергобезопасность
В ЕК не увидели влияния санкций против Газпромбанка на энергобезопасность - РИА Новости, 02.12.2024
В ЕК не увидели влияния санкций против Газпромбанка на энергобезопасность
В Еврокомиссии заявили, что не видят влияния санкций США против "Газпромбанка" на безопасность поставок в страны ЕС, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:35
2024-12-02T14:35
2024-12-02T14:41
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что не видят влияния санкций США против "Газпромбанка" на безопасность поставок в страны ЕС, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК."Что касается санкций против "Газпромбанка", то мы пока не видим какого-либо негативного влияния на безопасность энергетических поставок ЕС, что требовало бы нашей реакции", - сказала она.
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сша, еврокомиссия, газпромбанк, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
США, Еврокомиссия, Газпромбанк, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
В ЕК не увидели влияния санкций против Газпромбанка на энергобезопасность
В ЕК не увидели влияния санкций США против Газпромбанка на энергобезопасность