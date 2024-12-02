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Делегации ФАТХ и ХАМАС обсудят в Каире управление сектором Газа - РИА Новости, 02.12.2024
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18:41 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/gaza-1986934467.html
Делегации ФАТХ и ХАМАС обсудят в Каире управление сектором Газа
Делегации ФАТХ и ХАМАС обсудят в Каире управление сектором Газа - РИА Новости, 02.12.2024
Делегации ФАТХ и ХАМАС обсудят в Каире управление сектором Газа
Делегации палестинских движений ФАТХ и ХАМАС находятся в Каире для обсуждения управления сектором Газа после завершения войны, заявил глава МИД Египта Бадр... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:41
2024-12-02T18:41
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Делегации палестинских движений ФАТХ и ХАМАС находятся в Каире для обсуждения управления сектором Газа после завершения войны, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. "Делегации ФАТХ и ХАМАС находятся в Каире, чтобы ускорить достижение взаимопонимания по управлению сектором Газа под полным руководством палестинской администрации", - сказал Абдель Аты на международной гуманитарной конференции по сектору Газа, проходящей в понедельник в египетской столице. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241101/oon-1981442448.html
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в мире, цены на нефть, каир (город), израиль, египет, хамас, фатх, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Цены на нефть, Каир (город), Израиль, Египет, ХАМАС, ФАТХ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Делегации ФАТХ и ХАМАС обсудят в Каире управление сектором Газа

Глава МИД Египта Абдель Аты: делегации ФАТХ и ХАМАС обсуждают управление Газой

© AP Photo / Mahmoud IssaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Mahmoud Issa
Сектор Газа. Архивное фото
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Делегации палестинских движений ФАТХ и ХАМАС находятся в Каире для обсуждения управления сектором Газа после завершения войны, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
"Делегации ФАТХ и ХАМАС находятся в Каире, чтобы ускорить достижение взаимопонимания по управлению сектором Газа под полным руководством палестинской администрации", - сказал Абдель Аты на международной гуманитарной конференции по сектору Газа, проходящей в понедельник в египетской столице.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреЦены на нефтьКаир (город)ИзраильЕгипетХАМАСФАТХОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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