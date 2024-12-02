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Минздрав Газы заявил о гибели за сутки 37 человек из-за израильских ударов - РИА Новости, 02.12.2024
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16:55 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/gaza-1986910611.html
Минздрав Газы заявил о гибели за сутки 37 человек из-за израильских ударов
Минздрав Газы заявил о гибели за сутки 37 человек из-за израильских ударов - РИА Новости, 02.12.2024
Минздрав Газы заявил о гибели за сутки 37 человек из-за израильских ударов
Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 37 человек, свыше 100 пострадали, сообщило в субботу местное министерство здравоохранения. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:55
2024-12-02T16:55
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 37 человек, свыше 100 пострадали, сообщило в субботу местное министерство здравоохранения. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 37 погибших и 108 пострадавших", - говорится в сообщении. По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 44 466, пострадали более 105,3 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. -
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Минздрав Газы заявил о гибели за сутки 37 человек из-за израильских ударов

Минздрав Газы: за сутки в секторе Газа погибли 37 человек, свыше 100 пострадали

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 37 человек, свыше 100 пострадали, сообщило в субботу местное министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 37 погибших и 108 пострадавших", - говорится в сообщении.
По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 44 466, пострадали более 105,3 тысячи человек.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. -
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В миреИзраильРоссияМоскваХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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