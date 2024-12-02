https://ria.ru/20241202/gaz-1986922290.html

"Газпром" нарастил поставки в Европу

"Газпром" нарастил поставки в Европу - РИА Новости, 02.12.2024

"Газпром" нарастил поставки в Европу

Поставки трубопроводного газа "Газпрома" в Европу в ноябре выросли почти на 9%, до 2,75 миллиарда кубометров, следует из данных Европейской сети операторов... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:30

2024-12-02T17:30

2024-12-02T17:30

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Поставки трубопроводного газа "Газпрома" в Европу в ноябре выросли почти на 9%, до 2,75 миллиарда кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и "Газпрома". Так, согласно ENTSOG, поставки по "Турецкому потоку" в прошлом месяце составили в среднем 49,4 миллиона кубометров в сутки по сравнению с 42,7 миллиона кубометров в сутки в ноябре прошлого года. Таким образом, за ноябрь "Газпром" нарастил прокачку по газопроводу на 15,6%, до 1,48 миллиарда кубометров. Среднесуточный объем поставок по другому маршруту – украинскому коридору – в ноябре составил 42,3 миллиона кубометров, или 1,27 миллиарда кубометров за месяц. Это на 1,9% больше, чем в ноябре прошлого года – почти 41,6 миллиона кубометров в сутки, или 1,25 миллиарда кубометров за месяц. Общий экспорт российского трубопроводного газа в европейские страны в январе-ноябре вырос почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 29,3 миллиарда кубометров. Эксперты отмечали, что такая высокая динамика связана как с низкой базой первой половины прошлого года, так и с желанием стран ЕС подстраховаться на случай прекращения украинского транзита после 2024 года. По итогам же текущего года общий экспорт российского газа в страны ЕС и бывшей Югославии может вырасти на 25%, с 24 миллиардов до 30 миллиардов кубометров, прогнозировали эксперты. Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию и частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14-15 миллиардов кубометров российского газа.

https://ria.ru/20241018/gaz-1978608210.html

https://ria.ru/20241120/evropa-1984705386.html

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, болгария, сербия, газпром, евросоюз, турецкий поток