"Газпром" нарастил поставки в Европу
ENTSOG: поставки "Газпрома" в Европу в ноябре выросли почти на 9%
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Поставки трубопроводного газа "Газпрома" в Европу в ноябре выросли почти на 9%, до 2,75 миллиарда кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и "Газпрома".
Так, согласно ENTSOG, поставки по "Турецкому потоку" в прошлом месяце составили в среднем 49,4 миллиона кубометров в сутки по сравнению с 42,7 миллиона кубометров в сутки в ноябре прошлого года. Таким образом, за ноябрь "Газпром" нарастил прокачку по газопроводу на 15,6%, до 1,48 миллиарда кубометров.
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Среднесуточный объем поставок по другому маршруту – украинскому коридору – в ноябре составил 42,3 миллиона кубометров, или 1,27 миллиарда кубометров за месяц. Это на 1,9% больше, чем в ноябре прошлого года – почти 41,6 миллиона кубометров в сутки, или 1,25 миллиарда кубометров за месяц.
Общий экспорт российского трубопроводного газа в европейские страны в январе-ноябре вырос почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 29,3 миллиарда кубометров.
Эксперты отмечали, что такая высокая динамика связана как с низкой базой первой половины прошлого года, так и с желанием стран ЕС подстраховаться на случай прекращения украинского транзита после 2024 года. По итогам же текущего года общий экспорт российского газа в страны ЕС и бывшей Югославии может вырасти на 25%, с 24 миллиардов до 30 миллиардов кубометров, прогнозировали эксперты.
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