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Ганчев рассказал о наступлении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 02.12.2024 (обновлено: 18:30 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/ganchev-1986937961.html
Ганчев рассказал о наступлении ВС России в Харьковской области
Ганчев рассказал о наступлении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 02.12.2024
Ганчев рассказал о наступлении ВС России в Харьковской области
ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцы, есть успехи в районе Кругляковки,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:27
2024-12-02T18:30
харьковская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцы, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Наступление ведут на нескольких направлениях. Частично это купянское направление, сейчас уже развивается на боровском направлении, это уже Изюмский район. И третий участок фронта продолжается северная часть – Волчанск и Липцы, там также ведутся очередные позиционные бои. Сдерживаются контратаки противника, который подтягивает новые ресурсы, резервы", - сказал Ганчев.Он отметил, что российские военные имеют определенные успехи в районе сел Кругляковка и Колесняковка."Очищаются уже поселки ближе к Лужковке, то есть есть определенные тактические успехи", - добавил Ганчев.
https://ria.ru/20241201/minoborony-1986726993.html
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харьковская область, вооруженные силы рф, виталий ганчев, украина, вооруженные силы украины
Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев, Украина, Вооруженные силы Украины
Ганчев рассказал о наступлении ВС России в Харьковской области

Ганчев: ВС России наступают на трех участках фронта в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцы, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Наступление ведут на нескольких направлениях. Частично это купянское направление, сейчас уже развивается на боровском направлении, это уже Изюмский район. И третий участок фронта продолжается северная часть – Волчанск и Липцы, там также ведутся очередные позиционные бои. Сдерживаются контратаки противника, который подтягивает новые ресурсы, резервы", - сказал Ганчев.
Он отметил, что российские военные имеют определенные успехи в районе сел Кругляковка и Колесняковка.
"Очищаются уже поселки ближе к Лужковке, то есть есть определенные тактические успехи", - добавил Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФВиталий ГанчевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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