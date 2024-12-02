СМИ рассказали, почему сейчас могут начать обсуждения отставки Макрона
Возможное свержение правительства поднимет вопрос об отставке Макрона
Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Ожидаемое свержение правительства после голосования о вотуме недоверия премьер-министру Мишелю Барнье в среду поднимет вопрос об отставке президента Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV.
"Отставка кабмина может поднять вопрос об отставке Макрона. Очевидно, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие месяцы", - заявили политические комментаторы телеканала BFMTV.
"В субботу состоится открытие Нотр-Дама. Франция должна предстать во всем блеске. При этом Макрон будет присутствовать на церемонии в сопровождении уходящего в отставку Мишеля Барнье, на деле образ Франции катастрофичен", - добавили эксперты.
На прошлой неделе опрос компании Elabe для телеканала BFMTV показал, что 63% французов желают отставки президента Эммануэля Макрона в случае вотума недоверия его правительству.
Ранее в понедельник Барнье применил конституционную статью 49.3, чтобы провести законопроект о бюджете социального страхования без голосования парламента, в котором у президентской фракции нет большинства.
Сразу после этого оппозиционные фракции левых и правых сообщили, что выдвинут вотум недоверия кабмину. Голосование состоится в среду. Блок левых, включая "Непокорившуюся Францию" и социалистов, уже подтвердил, что поддержит вотум недоверия. Вместе с фракцией правого "Национального объединения" Марин Ле Пен он наберет необходимое большинство голосов (минимум 289 из 577). Таким образом, правительство будет вынуждено уйти в отставку.
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Как заявила Ле Пен, чья позиция является решающей в голосовании, Барнье не прислушался к "красным линиям", обозначенным партией, включая отмену переноса индексации пенсий ради бюджетной экономии.
"Решения, включенные в законопроект о соцстраховании, крайне несправедливы, они заставляли французов платить за последствия некомпетентности Макрона за 7 лет у власти: огромный бюджетный дефицит и колоссальный долг – это последствия его политики", - сказала она журналистам.
В отсутствие согласованного бюджета на 2025 год автоматически будет действовать бюджет прошлого года. Барнье и его кабмин продолжат исполнять свои функции до назначения нового премьера.
Макрон после поражения его партии на выборах в Европарламент в июне заявил о роспуске парламента Франции. Внеочередные выборы прошли в два тура и завершились в начале июля. Результаты выборов, на которых ни одна фракция – блок левых "Новый народный фронт", правое "Национальное объединение" и президентская фракция "Вместе за республику" - не получили абсолютного большинства, привели к политическому кризису в стране. Более 50 дней президент не мог назначить премьер-министра. Левые, чей блок получил большинство мандатов в Нацсобрании, выдвинули своего кандидата, однако Макрон его отверг. Левые начали требовать отставки Макрона и заявили, что выдвинут вотум недоверия его правительству. Макрон, чей рейтинг, согласно октябрьскому опросу Verian-Epoka для издания Figaro Magazine, упал до рекордного минимума (17%), неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку до истечения своего второго мандата в мае 2027 года.
Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
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