https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986954207.html

СМИ рассказали, почему сейчас могут начать обсуждения отставки Макрона

СМИ рассказали, почему сейчас могут начать обсуждения отставки Макрона - РИА Новости, 02.12.2024

СМИ рассказали, почему сейчас могут начать обсуждения отставки Макрона

Ожидаемое свержение правительства после голосования о вотуме недоверия премьер-министру Мишелю Барнье в среду поднимет вопрос об отставке президента Эммануэля... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:47

2024-12-02T19:47

2024-12-02T21:42

в мире

франция

европа

эммануэль макрон

мишель барнье

марин ле пен

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799586_0:10:2838:1606_1920x0_80_0_0_76649df727c493e9ad8c587eeac16500.jpg

ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Ожидаемое свержение правительства после голосования о вотуме недоверия премьер-министру Мишелю Барнье в среду поднимет вопрос об отставке президента Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV. "Отставка кабмина может поднять вопрос об отставке Макрона. Очевидно, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие месяцы", - заявили политические комментаторы телеканала BFMTV. "В субботу состоится открытие Нотр-Дама. Франция должна предстать во всем блеске. При этом Макрон будет присутствовать на церемонии в сопровождении уходящего в отставку Мишеля Барнье, на деле образ Франции катастрофичен", - добавили эксперты. На прошлой неделе опрос компании Elabe для телеканала BFMTV показал, что 63% французов желают отставки президента Эммануэля Макрона в случае вотума недоверия его правительству. Ранее в понедельник Барнье применил конституционную статью 49.3, чтобы провести законопроект о бюджете социального страхования без голосования парламента, в котором у президентской фракции нет большинства. Сразу после этого оппозиционные фракции левых и правых сообщили, что выдвинут вотум недоверия кабмину. Голосование состоится в среду. Блок левых, включая "Непокорившуюся Францию" и социалистов, уже подтвердил, что поддержит вотум недоверия. Вместе с фракцией правого "Национального объединения" Марин Ле Пен он наберет необходимое большинство голосов (минимум 289 из 577). Таким образом, правительство будет вынуждено уйти в отставку. Как заявила Ле Пен, чья позиция является решающей в голосовании, Барнье не прислушался к "красным линиям", обозначенным партией, включая отмену переноса индексации пенсий ради бюджетной экономии. "Решения, включенные в законопроект о соцстраховании, крайне несправедливы, они заставляли французов платить за последствия некомпетентности Макрона за 7 лет у власти: огромный бюджетный дефицит и колоссальный долг – это последствия его политики", - сказала она журналистам. В отсутствие согласованного бюджета на 2025 год автоматически будет действовать бюджет прошлого года. Барнье и его кабмин продолжат исполнять свои функции до назначения нового премьера. Макрон после поражения его партии на выборах в Европарламент в июне заявил о роспуске парламента Франции. Внеочередные выборы прошли в два тура и завершились в начале июля. Результаты выборов, на которых ни одна фракция – блок левых "Новый народный фронт", правое "Национальное объединение" и президентская фракция "Вместе за республику" - не получили абсолютного большинства, привели к политическому кризису в стране. Более 50 дней президент не мог назначить премьер-министра. Левые, чей блок получил большинство мандатов в Нацсобрании, выдвинули своего кандидата, однако Макрон его отверг. Левые начали требовать отставки Макрона и заявили, что выдвинут вотум недоверия его правительству. Макрон, чей рейтинг, согласно октябрьскому опросу Verian-Epoka для издания Figaro Magazine, упал до рекордного минимума (17%), неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку до истечения своего второго мандата в мае 2027 года. Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.

https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html

https://ria.ru/20241130/globalisty-1986534930.html

https://ria.ru/20241127/makron-1986116611.html

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, европа, эммануэль макрон, мишель барнье, марин ле пен, европарламент