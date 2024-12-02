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СМИ рассказали, почему сейчас могут начать обсуждения отставки Макрона - РИА Новости, 02.12.2024
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19:47 02.12.2024 (обновлено: 21:42 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986954207.html
СМИ рассказали, почему сейчас могут начать обсуждения отставки Макрона
СМИ рассказали, почему сейчас могут начать обсуждения отставки Макрона - РИА Новости, 02.12.2024
СМИ рассказали, почему сейчас могут начать обсуждения отставки Макрона
Ожидаемое свержение правительства после голосования о вотуме недоверия премьер-министру Мишелю Барнье в среду поднимет вопрос об отставке президента Эммануэля... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:47
2024-12-02T21:42
в мире
франция
европа
эммануэль макрон
мишель барнье
марин ле пен
европарламент
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Ожидаемое свержение правительства после голосования о вотуме недоверия премьер-министру Мишелю Барнье в среду поднимет вопрос об отставке президента Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV. "Отставка кабмина может поднять вопрос об отставке Макрона. Очевидно, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие месяцы", - заявили политические комментаторы телеканала BFMTV. "В субботу состоится открытие Нотр-Дама. Франция должна предстать во всем блеске. При этом Макрон будет присутствовать на церемонии в сопровождении уходящего в отставку Мишеля Барнье, на деле образ Франции катастрофичен", - добавили эксперты. На прошлой неделе опрос компании Elabe для телеканала BFMTV показал, что 63% французов желают отставки президента Эммануэля Макрона в случае вотума недоверия его правительству. Ранее в понедельник Барнье применил конституционную статью 49.3, чтобы провести законопроект о бюджете социального страхования без голосования парламента, в котором у президентской фракции нет большинства. Сразу после этого оппозиционные фракции левых и правых сообщили, что выдвинут вотум недоверия кабмину. Голосование состоится в среду. Блок левых, включая "Непокорившуюся Францию" и социалистов, уже подтвердил, что поддержит вотум недоверия. Вместе с фракцией правого "Национального объединения" Марин Ле Пен он наберет необходимое большинство голосов (минимум 289 из 577). Таким образом, правительство будет вынуждено уйти в отставку. Как заявила Ле Пен, чья позиция является решающей в голосовании, Барнье не прислушался к "красным линиям", обозначенным партией, включая отмену переноса индексации пенсий ради бюджетной экономии. "Решения, включенные в законопроект о соцстраховании, крайне несправедливы, они заставляли французов платить за последствия некомпетентности Макрона за 7 лет у власти: огромный бюджетный дефицит и колоссальный долг – это последствия его политики", - сказала она журналистам. В отсутствие согласованного бюджета на 2025 год автоматически будет действовать бюджет прошлого года. Барнье и его кабмин продолжат исполнять свои функции до назначения нового премьера. Макрон после поражения его партии на выборах в Европарламент в июне заявил о роспуске парламента Франции. Внеочередные выборы прошли в два тура и завершились в начале июля. Результаты выборов, на которых ни одна фракция – блок левых "Новый народный фронт", правое "Национальное объединение" и президентская фракция "Вместе за республику" - не получили абсолютного большинства, привели к политическому кризису в стране. Более 50 дней президент не мог назначить премьер-министра. Левые, чей блок получил большинство мандатов в Нацсобрании, выдвинули своего кандидата, однако Макрон его отверг. Левые начали требовать отставки Макрона и заявили, что выдвинут вотум недоверия его правительству. Макрон, чей рейтинг, согласно октябрьскому опросу Verian-Epoka для издания Figaro Magazine, упал до рекордного минимума (17%), неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку до истечения своего второго мандата в мае 2027 года. Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html
https://ria.ru/20241130/globalisty-1986534930.html
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в мире, франция, европа, эммануэль макрон, мишель барнье, марин ле пен, европарламент
В мире, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье, Марин Ле Пен, Европарламент
СМИ рассказали, почему сейчас могут начать обсуждения отставки Макрона

Возможное свержение правительства поднимет вопрос об отставке Макрона

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Ожидаемое свержение правительства после голосования о вотуме недоверия премьер-министру Мишелю Барнье в среду поднимет вопрос об отставке президента Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV.
"Отставка кабмина может поднять вопрос об отставке Макрона. Очевидно, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие месяцы", - заявили политические комментаторы телеканала BFMTV.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Это решится в ближайшие дни". Макрон готовится к неизбежному
Вчера, 08:00
"В субботу состоится открытие Нотр-Дама. Франция должна предстать во всем блеске. При этом Макрон будет присутствовать на церемонии в сопровождении уходящего в отставку Мишеля Барнье, на деле образ Франции катастрофичен", - добавили эксперты.
На прошлой неделе опрос компании Elabe для телеканала BFMTV показал, что 63% французов желают отставки президента Эммануэля Макрона в случае вотума недоверия его правительству.
Ранее в понедельник Барнье применил конституционную статью 49.3, чтобы провести законопроект о бюджете социального страхования без голосования парламента, в котором у президентской фракции нет большинства.
Сразу после этого оппозиционные фракции левых и правых сообщили, что выдвинут вотум недоверия кабмину. Голосование состоится в среду. Блок левых, включая "Непокорившуюся Францию" и социалистов, уже подтвердил, что поддержит вотум недоверия. Вместе с фракцией правого "Национального объединения" Марин Ле Пен он наберет необходимое большинство голосов (минимум 289 из 577). Таким образом, правительство будет вынуждено уйти в отставку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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30 ноября, 08:00
Как заявила Ле Пен, чья позиция является решающей в голосовании, Барнье не прислушался к "красным линиям", обозначенным партией, включая отмену переноса индексации пенсий ради бюджетной экономии.
"Решения, включенные в законопроект о соцстраховании, крайне несправедливы, они заставляли французов платить за последствия некомпетентности Макрона за 7 лет у власти: огромный бюджетный дефицит и колоссальный долг – это последствия его политики", - сказала она журналистам.
В отсутствие согласованного бюджета на 2025 год автоматически будет действовать бюджет прошлого года. Барнье и его кабмин продолжат исполнять свои функции до назначения нового премьера.
Макрон после поражения его партии на выборах в Европарламент в июне заявил о роспуске парламента Франции. Внеочередные выборы прошли в два тура и завершились в начале июля. Результаты выборов, на которых ни одна фракция – блок левых "Новый народный фронт", правое "Национальное объединение" и президентская фракция "Вместе за республику" - не получили абсолютного большинства, привели к политическому кризису в стране. Более 50 дней президент не мог назначить премьер-министра. Левые, чей блок получил большинство мандатов в Нацсобрании, выдвинули своего кандидата, однако Макрон его отверг. Левые начали требовать отставки Макрона и заявили, что выдвинут вотум недоверия его правительству. Макрон, чей рейтинг, согласно октябрьскому опросу Verian-Epoka для издания Figaro Magazine, упал до рекордного минимума (17%), неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку до истечения своего второго мандата в мае 2027 года.
Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Опрос показал, сколько французов хотят отставки Макрона
27 ноября, 23:09
 
В миреФранцияЕвропаЭммануэль МакронМишель БарньеМарин Ле ПенЕвропарламент
 
 
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