https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986927346.html
Премьер Франции провел закон о бюджете соцстрахования в обход парламента
Премьер Франции провел закон о бюджете соцстрахования в обход парламента - РИА Новости, 02.12.2024
Премьер Франции провел закон о бюджете соцстрахования в обход парламента
Премьер Франции Мишель Барнье провел законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год в обход голосования депутатов, рискуя отставкой своего... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:51
2024-12-02T17:51
2024-12-02T17:52
в мире
франция
мишель барнье
парламент франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970744086_0:158:2738:1698_1920x0_80_0_0_141a83a86256bdd33d45b75f3c021e96.jpg
ПАРИЖ, 2 дек – РИА Новости. Премьер Франции Мишель Барнье провел законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год в обход голосования депутатов, рискуя отставкой своего правительства. "Согласно статье 49.3 конституции Франции, правительство берет на себя ответственность за текст законопроекта о бюджете соцстрахования", - сказал премьер. Барнье выступил в Нацсобрании - нижней палате парламента Франции на заседании, где обсуждался текст законопроекта. Трансляция ведется на официальном сайте госоргана. Премьер не стал дожидаться голосования депутатов, заявив, что применяет данную статью конституции, которая позволяет провести законопроект в обход депутатов. Депутаты обсуждали компромиссный текст, подготовленный смешанной паритетной комиссией. Она состоит из семи сенаторов и семи депутатов, которые должны были согласовать позиции обеих палат парламента.
https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970744086_117:82:2738:2048_1920x0_80_0_0_05884a88bf93d6c224decf0715ee32fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, мишель барнье, парламент франции
В мире, Франция, Мишель Барнье, Парламент Франции
Премьер Франции провел закон о бюджете соцстрахования в обход парламента
Премьер Франции Барнье провел закон о бюджете соцстрахования в обход парламента
ПАРИЖ, 2 дек – РИА Новости. Премьер Франции Мишель Барнье провел законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год в обход голосования депутатов, рискуя отставкой своего правительства.
«
"Согласно статье 49.3 конституции Франции, правительство берет на себя ответственность за текст законопроекта о бюджете соцстрахования", - сказал премьер.
Барнье
выступил в Нацсобрании - нижней палате парламента Франции на заседании, где обсуждался текст законопроекта. Трансляция ведется на официальном сайте госоргана.
Премьер не стал дожидаться голосования депутатов, заявив, что применяет данную статью конституции, которая позволяет провести законопроект в обход депутатов.
Депутаты обсуждали компромиссный текст, подготовленный смешанной паритетной комиссией. Она состоит из семи сенаторов и семи депутатов, которые должны были согласовать позиции обеих палат парламента.