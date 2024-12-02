https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986927346.html

Премьер Франции провел закон о бюджете соцстрахования в обход парламента

Премьер Франции провел закон о бюджете соцстрахования в обход парламента - РИА Новости, 02.12.2024

Премьер Франции провел закон о бюджете соцстрахования в обход парламента

Премьер Франции Мишель Барнье провел законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год в обход голосования депутатов, рискуя отставкой своего... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:51

2024-12-02T17:51

2024-12-02T17:52

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франция

мишель барнье

парламент франции

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ПАРИЖ, 2 дек – РИА Новости. Премьер Франции Мишель Барнье провел законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год в обход голосования депутатов, рискуя отставкой своего правительства. "Согласно статье 49.3 конституции Франции, правительство берет на себя ответственность за текст законопроекта о бюджете соцстрахования", - сказал премьер. Барнье выступил в Нацсобрании - нижней палате парламента Франции на заседании, где обсуждался текст законопроекта. Трансляция ведется на официальном сайте госоргана. Премьер не стал дожидаться голосования депутатов, заявив, что применяет данную статью конституции, которая позволяет провести законопроект в обход депутатов. Депутаты обсуждали компромиссный текст, подготовленный смешанной паритетной комиссией. Она состоит из семи сенаторов и семи депутатов, которые должны были согласовать позиции обеих палат парламента.

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Ольга Фомченкова

в мире, франция, мишель барнье, парламент франции