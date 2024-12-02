https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986787325.html

Мариани назвал разрыв связей с Чадом и Сенегалом катастрофой для Франции

Мариани назвал разрыв связей с Чадом и Сенегалом катастрофой для Франции - РИА Новости, 02.12.2024

Мариани назвал разрыв связей с Чадом и Сенегалом катастрофой для Франции

Разрыв связей с Чадом и Сенегалом, которые заявили о необходимости вывода французских войск со своей территории, является катастрофой для внешней политики... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T06:10

2024-12-02T06:10

2024-12-02T06:10

в мире

франция

африка

чад

эммануэль макрон

тьерри мариани

бассиру диомай фай

сенегал

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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Разрыв связей с Чадом и Сенегалом, которые заявили о необходимости вывода французских войск со своей территории, является катастрофой для внешней политики Франции Эммануэля Макрона, за семь лет президентства которого она утратила все влияние в Африке, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани. "То, что произошло с Чадом, это трагично, это 50 лет дружбы, которые закончились. То же с Сенегалом. Это катастрофа для нашей внешней политики, и это вина Макрона. Он бесконечно показывал свое презрение в отношении африканских лидеров - то же презрение, что он выказывает и в отношении французов. Когда он во время своих поездок публично читает мораль африканским лидерам, можно иметь лишь такие отношения. Поэтому французская политика в Африке, которая долгое время выстраивалась (генералом Шарлем) де Голлем, (Жоржем) Помпиду и в особенности (Жаком) Шираком, - от нее ничего не осталось. Осталось максимум одно-два государства, с кем мы поддерживаем отношения", - сказал политик. Он отметил, что за семь лет президентства Макрона "практически все наши опорные точки в Африке исчезли". Мариани также напомнил об инциденте, произошедшем во время саммита франкофонных государств, который Франция организовала в октябре. Тогда президент ДРК Феликс Чисекеди отказался от встречи лидеров с президентом Макроном за закрытыми дверями и покинул Париж в знак протеста против того, что Макрон в своей речи на открытии саммита даже не упомянул вооруженный конфликт на востоке ДРК, первой франкофонной страны в Африке. "Макрон занимается коммуникацией, а не дипломатией. Он стал своеобразным иллюзорным инфлюенсером, который разъезжает по миру и делает фотографии, когда его страна погрязла в хаосе и потеряла весь международный авторитет", - сказал евродепутат. Он отметил, что проблема изгнания Франции из Африки "в том, что наше место займут другие страны". "Никто за последние 40 лет не нанес столько вреда, как Макрон. Если он хочет оказать Франции услугу, он должен уйти в отставку как можно скорее", - заключил Мариани. На прошлой неделе президент Сенегала Бассиру Диомай Фай заявил, что присутствие французских военных баз на территории его страны несовместимо с национальным суверенитетом, потребовав ликвидации французских военных баз. Позже МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. Министр иностранных дел Чада Абдераман Куламалла в интервью изданию Monde заявил, что Париж должен вывести свой военный контингент из страны. У Франции оставалось четыре военных базы в Африке. В западной Африке наиболее крупная база расположена в столице Кот д'Ивуара Абиджане, там находятся 950 военных. В Сенегале и Габоне дислоцируются по 350 человек. Около 2,5 тысячи солдат были распределены между Нигером (1,5 тысячи) и Чадом (1 тысяча) после вывода французских войск из Мали и Буркина-Фасо. Однако после требования властей Нигера французские военные покинули страну, часть из них была переброшена в Чад. Крупнейшая военная база Франции находится в Джибути, военный контингент там достигает 1,7 тысячи человек. В конце января газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои военные контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Согласно планам, которые приводит газета, число французских военных в столицах Габона, Сенегала и Кот-д'Ивуара может сократиться до сотни в каждом из трех городов, при этом они будут выполнять в основном функции поддержки национальных ВС. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо также объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией.

https://ria.ru/20241129/chad-1986350480.html

https://ria.ru/20240829/lavrov-1969221133.html

https://ria.ru/20240911/afrika-1972028819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, африка, чад, эммануэль макрон, тьерри мариани, бассиру диомай фай, сенегал