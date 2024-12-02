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"Натовская истеричка". Филиппо прокомментировал заявления Каллас по Украине - РИА Новости, 02.12.2024
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15:23 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/frantsija-1986887584.html
"Натовская истеричка". Филиппо прокомментировал заявления Каллас по Украине
"Натовская истеричка". Филиппо прокомментировал заявления Каллас по Украине - РИА Новости, 02.12.2024
"Натовская истеричка". Филиппо прокомментировал заявления Каллас по Украине
Евросоюз на фоне своих стремлений оказать поддержку Киеву становится все больше "сумасшедшим" по украинскому вопросу, заявил лидер французской партии "Патриоты" РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:23
2024-12-02T15:23
в мире
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франция
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флориан филиппо
кайя каллас
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патриот
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Евросоюз на фоне своих стремлений оказать поддержку Киеву становится все больше "сумасшедшим" по украинскому вопросу, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради соблюдения возможного прекращения огня. "ЕС становится все более сумасшедшим по украинскому вопросу!" - написал Филиппо в соцсети X, комментируя цитату Каллас, что "поддержка Украины со стороны Европы должна оставаться неограниченной и включать возможность размещения войск в будущем". "Она это сказала в тот же день, когда вступила в должность! Натовская истеричка, ограниченная сторонница антироссийской позиции, готовая пролить кровь сынов Франции в этой войне глобалистской олигархии", - добавил политик. Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета The Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. В Кремле заявили, что обратили внимание на слова главы Пятой республики, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
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в мире, украина, франция, киев, флориан филиппо, кайя каллас, дональд трамп, патриот, евросоюз, нато
В мире, Украина, Франция, Киев, Флориан Филиппо, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Патриот, Евросоюз, НАТО
"Натовская истеричка". Филиппо прокомментировал заявления Каллас по Украине

Филиппо заявил, что ЕС становится все более сумасшедшим по украинскому вопросу

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Евросоюз на фоне своих стремлений оказать поддержку Киеву становится все больше "сумасшедшим" по украинскому вопросу, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради соблюдения возможного прекращения огня.
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"ЕС становится все более сумасшедшим по украинскому вопросу!" - написал Филиппо в соцсети X, комментируя цитату Каллас, что "поддержка Украины со стороны Европы должна оставаться неограниченной и включать возможность размещения войск в будущем".
"Она это сказала в тот же день, когда вступила в должность! Натовская истеричка, ограниченная сторонница антироссийской позиции, готовая пролить кровь сынов Франции в этой войне глобалистской олигархии", - добавил политик.
Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить".
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета The Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам.
В Кремле заявили, что обратили внимание на слова главы Пятой республики, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
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