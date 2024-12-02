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Президент Финляндии выступил против подавления протестов в Грузии - РИА Новости, 02.12.2024
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16:48 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/finlyandiya-1986910806.html
Президент Финляндии выступил против подавления протестов в Грузии
Президент Финляндии выступил против подавления протестов в Грузии - РИА Новости, 02.12.2024
Президент Финляндии выступил против подавления протестов в Грузии
Президент Финляндии Александр Стубб выступил против подавления протестов в Грузии. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:48
2024-12-02T16:48
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб выступил против подавления протестов в Грузии. "Партия "Грузинская мечта" объявила, что заморозит путь страны в ЕС... Общенациональные протесты показывают сильное желание грузин продолжать идти по европейскому пути. Их протесты не должны быть подавлены", - написал он в соцсети X по итогам телефонного разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в событиях, происходящих в Грузии, видны все признаки попытки осуществить "оранжевую революцию", можно провести прямую параллель с событиями на Майдане. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241202/gruzija-1986892682.html
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в мире, грузия, россия, финляндия, саломе зурабишвили, дмитрий песков, ираклий кобахидзе, евросоюз, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Финляндия, Саломе Зурабишвили, Дмитрий Песков, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Президент Финляндии выступил против подавления протестов в Грузии

Президент Финляндии Стубб выступил против подавления протестов в Грузии

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб выступил против подавления протестов в Грузии.
"Партия "Грузинская мечта" объявила, что заморозит путь страны в ЕС... Общенациональные протесты показывают сильное желание грузин продолжать идти по европейскому пути. Их протесты не должны быть подавлены", - написал он в соцсети X по итогам телефонного разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В бундестаге прокомментировали протесты в Грузии
Вчера, 15:45
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в событиях, происходящих в Грузии, видны все признаки попытки осуществить "оранжевую революцию", можно провести прямую параллель с событиями на Майдане.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Настало время": президент Грузии сделала неожиданное заявление о протестах
Вчера, 14:05
 
В миреГрузияРоссияФинляндияСаломе ЗурабишвилиДмитрий ПесковИраклий КобахидзеЕвросоюзОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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