Президент Финляндии выступил против подавления протестов в Грузии
Президент Финляндии Стубб выступил против подавления протестов в Грузии
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб выступил против подавления протестов в Грузии.
"Партия "Грузинская мечта" объявила, что заморозит путь страны в ЕС... Общенациональные протесты показывают сильное желание грузин продолжать идти по европейскому пути. Их протесты не должны быть подавлены", - написал он в соцсети X по итогам телефонного разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в событиях, происходящих в Грузии, видны все признаки попытки осуществить "оранжевую революцию", можно провести прямую параллель с событиями на Майдане.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.