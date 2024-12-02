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Девятерых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов

Девятерых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов - РИА Новости, 02.12.2024

Девятерых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов

Девять фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:04

2024-12-02T16:04

2024-12-02T16:34

теракт в "крокус сити холле"

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Девять фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Аушев Джабраил Магомедович*, 16.07.2001 г.р. , город Назрань Республика Ингушетия... Алиев Хаваж-Багаудин Хасанович*, 20.04.1993 г.р, город Назрань Республика Ингушетия... Курбонов Джумахон Бегиджонович*, 24.01.2003 г.р. посёлок Пархар Хатлонской области Республики Таджикистан... Кулаев Батыр Юнусович*, 28.02.1997 г.р. , город Назрань Республика Ингкушетия... Хамидов Хусейн Абдурасулович*, 06.07.1997 г.р. , город Душанбе Республики Таджикистан... Солиев Умеджан Абдуманонович*, 10.07.1998 г.р., город Душанбе Республики Таджикистан... Солиев Мустаким Абдуманонович*, 19.11.2003 г.р., город Душанбе Республики Таджикистан... Медов Хусейн Алиевич*, 15.08.1992 г.р. , город Назрань республики Ингушетия... Гадоев Шахронджон Насимович*, 25.04.2000 г.р. город Гиссар Республики Таджикистан", - говорится на сайте.Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Число его жертв достигло 144, пострадал 551 человек. Было возбуждено уголовное дело о терроризме. К утру 23 марта в Брянской области были задержаны направлявшиеся к украинской границе четыре исполнителя теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Позже были задержаны и отправлены под стражу их предполагаемые пособники. Как полагает следствие, они знали о готовящемся теракте и оказывали нападавшим содействие. В Следственном комитете РФ заявили, что доказали связь устроивших теракт с украинскими националистами.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241130/krokus-1986613517.html

https://ria.ru/20241126/krokus-1985714489.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, крокус сити холл