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Девятерых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов - РИА Новости, 02.12.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:04 02.12.2024 (обновлено: 16:34 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/figuranty-1986898116.html
Девятерых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов
Девятерых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов - РИА Новости, 02.12.2024
Девятерых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов
Девять фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:04
2024-12-02T16:34
теракт в "крокус сити холле"
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
крокус сити холл
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Девять фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Аушев Джабраил Магомедович*, 16.07.2001 г.р. , город Назрань Республика Ингушетия... Алиев Хаваж-Багаудин Хасанович*, 20.04.1993 г.р, город Назрань Республика Ингушетия... Курбонов Джумахон Бегиджонович*, 24.01.2003 г.р. посёлок Пархар Хатлонской области Республики Таджикистан... Кулаев Батыр Юнусович*, 28.02.1997 г.р. , город Назрань Республика Ингкушетия... Хамидов Хусейн Абдурасулович*, 06.07.1997 г.р. , город Душанбе Республики Таджикистан... Солиев Умеджан Абдуманонович*, 10.07.1998 г.р., город Душанбе Республики Таджикистан... Солиев Мустаким Абдуманонович*, 19.11.2003 г.р., город Душанбе Республики Таджикистан... Медов Хусейн Алиевич*, 15.08.1992 г.р. , город Назрань республики Ингушетия... Гадоев Шахронджон Насимович*, 25.04.2000 г.р. город Гиссар Республики Таджикистан", - говорится на сайте.Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Число его жертв достигло 144, пострадал 551 человек. Было возбуждено уголовное дело о терроризме. К утру 23 марта в Брянской области были задержаны направлявшиеся к украинской границе четыре исполнителя теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Позже были задержаны и отправлены под стражу их предполагаемые пособники. Как полагает следствие, они знали о готовящемся теракте и оказывали нападавшим содействие. В Следственном комитете РФ заявили, что доказали связь устроивших теракт с украинскими националистами.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241130/krokus-1986613517.html
https://ria.ru/20241126/krokus-1985714489.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Крокус Сити Холл
Девятерых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов

Девятерых фигурантов дела о "Крокусе" внесли в список террористов и экстремистов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Девять фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Аушев Джабраил Магомедович*, 16.07.2001 г.р. , город Назрань Республика Ингушетия... Алиев Хаваж-Багаудин Хасанович*, 20.04.1993 г.р, город Назрань Республика Ингушетия... Курбонов Джумахон Бегиджонович*, 24.01.2003 г.р. посёлок Пархар Хатлонской области Республики Таджикистан... Кулаев Батыр Юнусович*, 28.02.1997 г.р. , город Назрань Республика Ингкушетия... Хамидов Хусейн Абдурасулович*, 06.07.1997 г.р. , город Душанбе Республики Таджикистан... Солиев Умеджан Абдуманонович*, 10.07.1998 г.р., город Душанбе Республики Таджикистан... Солиев Мустаким Абдуманонович*, 19.11.2003 г.р., город Душанбе Республики Таджикистан... Медов Хусейн Алиевич*, 15.08.1992 г.р. , город Назрань республики Ингушетия... Гадоев Шахронджон Насимович*, 25.04.2000 г.р. город Гиссар Республики Таджикистан", - говорится на сайте.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Трое фигурантов дела о теракте в "Крокусе" просят освободить их из СИЗО
30 ноября, 11:25
Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Число его жертв достигло 144, пострадал 551 человек. Было возбуждено уголовное дело о терроризме. К утру 23 марта в Брянской области были задержаны направлявшиеся к украинской границе четыре исполнителя теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Позже были задержаны и отправлены под стражу их предполагаемые пособники. Как полагает следствие, они знали о готовящемся теракте и оказывали нападавшим содействие. В Следственном комитете РФ заявили, что доказали связь устроивших теракт с украинскими националистами.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Пострадавший при теракте в "Крокусе" подал иск к организатору концерта
26 ноября, 09:40
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияКрокус Сити Холл
 
 
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