https://ria.ru/20241202/fedorischev-1986949159.html

Самарские власти откроют центры психологической реабилитации для бойцов СВО

Самарские власти откроют центры психологической реабилитации для бойцов СВО - РИА Новости, 02.12.2024

Самарские власти откроют центры психологической реабилитации для бойцов СВО

Власти Самарской области планируют открыть центры психологической реабилитации для участников СВО и членов их семей с 2025 года, заявил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:19

2024-12-02T19:19

2024-12-02T19:19

самарская область

вячеслав федорищев

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950228941_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_dc1ba9a6f8833326ac36701bc9c921b4.jpg

САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Власти Самарской области планируют открыть центры психологической реабилитации для участников СВО и членов их семей с 2025 года, заявил глава региона Вячеслав Федорищев. "Я попрошу социальный блок (правительства региона - ред.) подготовить с 1 января масштабную программу по реабилитации психологической для участников СВО, членов их семей... Иногда такого рода реабилитация не менее важна, чем реабилитация физиологическая. Я считаю, что такого рода центры должны быть в каждом населенном пункте с количеством жителей не менее 5 тысяч человек, в зависимости от количества тех, кто хотел бы обратиться (за помощью - ред.)", - сказал Федорищев на оперативном совещании в областном правительстве, которое транслировалось онлайн. Губернатор отметил, что в такие центры необходимо привлекать квалифицированные кадры, их работа должна достойно оплачиваться из регионального, муниципального бюджетов или любыми желающими спонсорами. Федорищев добавил, что для участников СВО и их семей это будет бесплатная и добровольная помощь. При этом курировать работу центра должны ведущие профессионалы не в регионе, а в стране. Губернатор обратил внимание на то, что такая психологическая поддержка должна быть "не разовой акцией", а "предложением комплексного медицинского сопровождения". Ранее в правительстве Самарской области сообщали, что с начала года в регионе психологическую поддержку получили 3,7 тысячи ветеранов СВО и их близких.

https://rsport.ria.ru/20241128/futbol-1986244173.html

https://ria.ru/20241126/pedagogi-1985853598.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав федорищев, сво