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Самарские власти откроют центры психологической реабилитации для бойцов СВО - РИА Новости, 02.12.2024
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19:19 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/fedorischev-1986949159.html
Самарские власти откроют центры психологической реабилитации для бойцов СВО
Самарские власти откроют центры психологической реабилитации для бойцов СВО - РИА Новости, 02.12.2024
Самарские власти откроют центры психологической реабилитации для бойцов СВО
Власти Самарской области планируют открыть центры психологической реабилитации для участников СВО и членов их семей с 2025 года, заявил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:19
2024-12-02T19:19
самарская область
вячеслав федорищев
сво
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САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Власти Самарской области планируют открыть центры психологической реабилитации для участников СВО и членов их семей с 2025 года, заявил глава региона Вячеслав Федорищев. "Я попрошу социальный блок (правительства региона - ред.) подготовить с 1 января масштабную программу по реабилитации психологической для участников СВО, членов их семей... Иногда такого рода реабилитация не менее важна, чем реабилитация физиологическая. Я считаю, что такого рода центры должны быть в каждом населенном пункте с количеством жителей не менее 5 тысяч человек, в зависимости от количества тех, кто хотел бы обратиться (за помощью - ред.)", - сказал Федорищев на оперативном совещании в областном правительстве, которое транслировалось онлайн. Губернатор отметил, что в такие центры необходимо привлекать квалифицированные кадры, их работа должна достойно оплачиваться из регионального, муниципального бюджетов или любыми желающими спонсорами. Федорищев добавил, что для участников СВО и их семей это будет бесплатная и добровольная помощь. При этом курировать работу центра должны ведущие профессионалы не в регионе, а в стране. Губернатор обратил внимание на то, что такая психологическая поддержка должна быть "не разовой акцией", а "предложением комплексного медицинского сопровождения". Ранее в правительстве Самарской области сообщали, что с начала года в регионе психологическую поддержку получили 3,7 тысячи ветеранов СВО и их близких.
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самарская область, вячеслав федорищев, сво
Самарская область, Вячеслав Федорищев, СВО
Самарские власти откроют центры психологической реабилитации для бойцов СВО

В Самарской области откроются центры психологической реабилитации для бойцов СВО

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Власти Самарской области планируют открыть центры психологической реабилитации для участников СВО и членов их семей с 2025 года, заявил глава региона Вячеслав Федорищев.
"Я попрошу социальный блок (правительства региона - ред.) подготовить с 1 января масштабную программу по реабилитации психологической для участников СВО, членов их семей... Иногда такого рода реабилитация не менее важна, чем реабилитация физиологическая. Я считаю, что такого рода центры должны быть в каждом населенном пункте с количеством жителей не менее 5 тысяч человек, в зависимости от количества тех, кто хотел бы обратиться (за помощью - ред.)", - сказал Федорищев на оперативном совещании в областном правительстве, которое транслировалось онлайн.
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Губернатор отметил, что в такие центры необходимо привлекать квалифицированные кадры, их работа должна достойно оплачиваться из регионального, муниципального бюджетов или любыми желающими спонсорами.
Федорищев добавил, что для участников СВО и их семей это будет бесплатная и добровольная помощь. При этом курировать работу центра должны ведущие профессионалы не в регионе, а в стране. Губернатор обратил внимание на то, что такая психологическая поддержка должна быть "не разовой акцией", а "предложением комплексного медицинского сопровождения".
Ранее в правительстве Самарской области сообщали, что с начала года в регионе психологическую поддержку получили 3,7 тысячи ветеранов СВО и их близких.
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Самарская областьВячеслав ФедорищевСВО
 
 
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