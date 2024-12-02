https://ria.ru/20241202/evrosoyuz-1986899225.html

Страны Евросоюза могут заключить соглашение об оборонном фонде, пишут СМИ

Страны Евросоюза могут заключить соглашение об оборонном фонде, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024

Страны Евросоюза могут заключить соглашение об оборонном фонде, пишут СМИ

Страны ЕС могут к концу года заключить сделку об оборонном фонде в 1,6 миллиарда долларов для поддержки своего производства и Украины на ближайшие три года,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:41

2024-12-02T16:41

2024-12-02T16:41

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны ЕС могут к концу года заключить сделку об оборонном фонде в 1,6 миллиарда долларов для поддержки своего производства и Украины на ближайшие три года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Страны-члены ЕС близки к заключению соглашения о новом оборонном фонде в 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов - ред.), который поможет укрепить промышленность в блоке и на Украине в течение следующих трех лет", - говорится в сообщении агентства. По данным источников, соглашение по Европейской программе оборонных инвестиций, которое может быть достигнуто к концу 2024 года, позволит закупать военное снаряжение, "на 35% состоящее из компонентов, произведенных вне ЕС". Агентство отмечает, что подобное соглашение может позволить одновременно развивать европейскую оборонную промышленность и сохранить возможность оперативно закупать импортное "оборудование" для его поставок Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241202/evrosoyuz-1986803057.html

https://ria.ru/20241129/konflikt-1986560855.html

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украина, россия, киев, сергей лавров, евросоюз, нато, в мире