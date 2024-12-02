Рейтинг@Mail.ru
Страны Евросоюза могут заключить соглашение об оборонном фонде, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/evrosoyuz-1986899225.html
Страны Евросоюза могут заключить соглашение об оборонном фонде, пишут СМИ
Страны Евросоюза могут заключить соглашение об оборонном фонде, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
Страны Евросоюза могут заключить соглашение об оборонном фонде, пишут СМИ
Страны ЕС могут к концу года заключить сделку об оборонном фонде в 1,6 миллиарда долларов для поддержки своего производства и Украины на ближайшие три года,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:41
2024-12-02T16:41
украина
россия
киев
сергей лавров
евросоюз
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны ЕС могут к концу года заключить сделку об оборонном фонде в 1,6 миллиарда долларов для поддержки своего производства и Украины на ближайшие три года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Страны-члены ЕС близки к заключению соглашения о новом оборонном фонде в 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов - ред.), который поможет укрепить промышленность в блоке и на Украине в течение следующих трех лет", - говорится в сообщении агентства. По данным источников, соглашение по Европейской программе оборонных инвестиций, которое может быть достигнуто к концу 2024 года, позволит закупать военное снаряжение, "на 35% состоящее из компонентов, произведенных вне ЕС". Агентство отмечает, что подобное соглашение может позволить одновременно развивать европейскую оборонную промышленность и сохранить возможность оперативно закупать импортное "оборудование" для его поставок Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241202/evrosoyuz-1986803057.html
https://ria.ru/20241129/konflikt-1986560855.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, сергей лавров, евросоюз, нато, в мире
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, В мире
Страны Евросоюза могут заключить соглашение об оборонном фонде, пишут СМИ

Блумберг: страны ЕС могут к концу года заключить соглашение об оборонном фонде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны ЕС могут к концу года заключить сделку об оборонном фонде в 1,6 миллиарда долларов для поддержки своего производства и Украины на ближайшие три года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Страны-члены ЕС близки к заключению соглашения о новом оборонном фонде в 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов - ред.), который поможет укрепить промышленность в блоке и на Украине в течение следующих трех лет", - говорится в сообщении агентства.
Логотип ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
ЕС превратился в политический блок с военными наклонностями, заявил Косачев
Вчера, 09:50
По данным источников, соглашение по Европейской программе оборонных инвестиций, которое может быть достигнуто к концу 2024 года, позволит закупать военное снаряжение, "на 35% состоящее из компонентов, произведенных вне ЕС".
Агентство отмечает, что подобное соглашение может позволить одновременно развивать европейскую оборонную промышленность и сохранить возможность оперативно закупать импортное "оборудование" для его поставок Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
ЕС не должен втягиваться в конфликт на Украине, заявил евродепутат
29 ноября, 19:21
 
УкраинаРоссияКиевСергей ЛавровЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала