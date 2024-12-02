https://ria.ru/20241202/ekstremizm-1986947091.html
МВД возбудило 61 уголовное дело об экстремизме и терроризме
МВД возбудило 61 уголовное дело об экстремизме и терроризме - РИА Новости, 02.12.2024
МВД возбудило 61 уголовное дело об экстремизме и терроризме
МВД РФ в рамках профилактического мероприятия "Нет ненависти и вражде" возбудило 61 уголовное дело об экстремизме и терроризме, пресекло 748 правонарушений,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:10
2024-12-02T19:10
2024-12-02T19:10
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. МВД РФ в рамках профилактического мероприятия "Нет ненависти и вражде" возбудило 61 уголовное дело об экстремизме и терроризме, пресекло 748 правонарушений, сообщается на сайте МВД Медиа. "Нет ненависти и вражде" - ежегодное федеральное оперативно-профилактическое мероприятие, проводимое Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России. В нем также приняли участие органы государственной власти субъектов Российской Федерации, представители институтов гражданского общества, национальных диаспор и землячеств, духовенства, сферы искусства, культуры и спорта. "Полицейские реализовали ряд целевых предупредительных и оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых возбуждено 41 уголовное дело по признакам преступлений экстремистской направленности и 20 – по признакам преступлений террористического характера. Пресечено 748 административных правонарушений", - говорится в сообщении. Правоохранители провели свыше 17 тысяч конференций, круглых столов, лекций и бесед, конкурсов и флешмобов, порядка 14 тысяч из которых – в учебных заведениях. Участниками стали более 3 миллионов граждан. Проведено более 3 тысяч мероприятий и онлайн-акций в поддержку специальной военной операции. В ходе мониторинга сети "Интернет" с привлечением волонтеров, блогеров и других активистов выявлено порядка 6 тысяч публикаций и ресурсов с информацией, внесенной в федеральный список экстремистских материалов, заключили в ведомстве.
https://realty.ria.ru/20241125/usmanov-1985555941.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, общество, россия, москва
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Общество, Россия, Москва
МВД возбудило 61 уголовное дело об экстремизме и терроризме
МВД в рамках акции "Нет ненависти и вражде" пресекло 748 правонарушений