https://ria.ru/20241202/ekstremizm-1986919937.html

Организатору ЛГБТ*-туров из Москвы предъявили обвинение

Организатору ЛГБТ*-туров из Москвы предъявили обвинение - РИА Новости, 02.12.2024

Организатору ЛГБТ*-туров из Москвы предъявили обвинение

Директору туристической фирмы, организовавшему деятельность экстремистской организации в Москве, предъявлено обвинение, в его квартире прошел обыск, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:37

2024-12-02T17:37

2024-12-02T18:34

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Директору туристической фирмы, организовавшему деятельность экстремистской организации в Москве, предъявлено обвинение, в его квартире прошел обыск, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице. "Расследуется уголовное дело в отношении жителя столицы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)... Директор туристической фирмы задержан, ему предъявлено обвинение. По месту жительства обвиняемого проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты электронные носители информации, указывающие на его причастность к указанному преступлению", - сказали журналистам в ведомстве. По версии следствия, не позднее марта фигурант ради денег создал в Московском регионе экстремистское сообщество, пропагандирующее экстремистскую организацию. Так, фигурант и активные участники, поддерживающие взгляды и деятельность экстремистской организации, путем проведения поездок, публичных мероприятий и публикации изображений в интернете формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции РФ институте брака, а также осуществляли действия, направленные на подрыв традиционных семейных ценностей. В ведомстве добавили, что следователи устанавливают иных членов экстремистской организации. "Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Головинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - заключили в столичном главке СК. В свою очередь, в правоохранительных органах рассказали о задержании москвича Андрея Котова, который организовывал туры запрещенного в РФ движения ЛГБТ* через учрежденное ООО Туристический клуб "Мен Тревел".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://realty.ria.ru/20241125/usmanov-1985555941.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)