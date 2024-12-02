https://ria.ru/20241202/dtp-1986880375.html

На востоке Москвы столкнулись автобус и автомобиль

На востоке Москвы столкнулись автобус и автомобиль - РИА Новости, 02.12.2024

На востоке Москвы столкнулись автобус и автомобиль

Автобус и автомобиль столкнулись в Восточном административном округе Москвы, в результате ДТП пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:55

2024-12-02T14:55

2024-12-02T14:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Автобус и автомобиль столкнулись в Восточном административном округе Москвы, в результате ДТП пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 13.40 на 15-й Парковой улице, в районе дома 37, произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 619 маршрута. По предварительной информации, столкновение автомобиля и автобуса произошло на перекрестке. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20241201/dtp-1986761239.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва