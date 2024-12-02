https://ria.ru/20241202/dtp-1986880375.html
На востоке Москвы столкнулись автобус и автомобиль
На востоке Москвы столкнулись автобус и автомобиль - РИА Новости, 02.12.2024
На востоке Москвы столкнулись автобус и автомобиль
Автобус и автомобиль столкнулись в Восточном административном округе Москвы, в результате ДТП пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:55
2024-12-02T14:55
2024-12-02T14:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Автобус и автомобиль столкнулись в Восточном административном округе Москвы, в результате ДТП пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 13.40 на 15-й Парковой улице, в районе дома 37, произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 619 маршрута. По предварительной информации, столкновение автомобиля и автобуса произошло на перекрестке. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20241201/dtp-1986761239.html
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происшествия, москва
На востоке Москвы столкнулись автобус и автомобиль
На востоке Москвы на перекрестке столкнулись автобус и автомобиль
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Автобус и автомобиль столкнулись в Восточном административном округе Москвы, в результате ДТП пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 13.40 на 15-й Парковой улице, в районе дома 37, произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 619 маршрута. По предварительной информации, столкновение автомобиля и автобуса произошло на перекрестке. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.