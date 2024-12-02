https://ria.ru/20241202/delo-1986909772.html
Во Владивостоке возбудили дело после отказа водителя пропустить скорую
Во Владивостоке возбудили дело после отказа водителя пропустить скорую - РИА Новости, 02.12.2024
Во Владивостоке возбудили дело после отказа водителя пропустить скорую
Следователи во Владивостоке возбудили уголовное дело после того, как водитель иномарки не выпускал из двора автомобиль скорой помощи, сообщило в своём... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:41
2024-12-02T16:41
2024-12-02T16:57
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Следователи во Владивостоке возбудили уголовное дело после того, как водитель иномарки не выпускал из двора автомобиль скорой помощи, сообщило в своём Тelegram-канале СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее в местных Telegram-каналах разошлось видео инцидента: иномарка на узком проезде у дома перегородила дорогу "скорой", стоящей с включёнными проблесковыми сигналами. Молодой водитель легкового авто отказывается сдавать назад, отмечая, что в машине медиков находится "алкашка". По данным СУСК, инцидент произошёл в понедельник на улице Котельникова во Владивостоке, пациентка находилась в тяжёлом состоянии. "По данному факту региональным СК возбуждено уголовное дело по... ч. 1 ст. 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи)", - говорится в сообщении. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления вреда здоровью пациентки, допрашиваются свидетели, информирует ведомство. Станция скорой медицинской помощи Владивостока ранее сообщала, что бригада приехала на вызов к женщине, которой требовалась экстренная медицинская помощь. Машина с медиками оказалась заблокированной другим автомобилем, а его водитель, несмотря на уговоры, не хотел пропускать медработников, рассказавших, что везут пациентку в стационар. Медики вызвали наряд полиции, но в последний момент мужчина все же освободил дорогу. Задержка на вызове составила 20 минут, состояние пациентки за время ожидания не ухудшилось, её доставили в больницу. В краевом УМВД РИА Новости рассказали, что полиция проверяет информацию об инциденте с участием машины скорой помощи во Владивостоке, автомобилиста ищут. Прокуратура региона сообщила, что личность водителя установили, его оштрафовали на 5 тысяч рублей, также он принёс извинения за свой проступок.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке возбудили дело после отказа водителя пропустить скорую
СУСК РФ: во Владивостоке возбудили дело после отказа водителя пропустить скорую
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости.
Следователи во Владивостоке возбудили уголовное дело после того, как водитель иномарки не выпускал из двора автомобиль скорой помощи, сообщило в своём Тelegram-канале
СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее в местных Telegram-каналах разошлось видео инцидента: иномарка на узком проезде у дома перегородила дорогу "скорой", стоящей с включёнными проблесковыми сигналами. Молодой водитель легкового авто отказывается сдавать назад, отмечая, что в машине медиков находится "алкашка".
По данным СУСК, инцидент произошёл в понедельник на улице Котельникова во Владивостоке
, пациентка находилась в тяжёлом состоянии.
"По данному факту региональным СК
возбуждено уголовное дело по... ч. 1 ст. 124.1 УК РФ
(воспрепятствование оказанию медицинской помощи)", - говорится в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления вреда здоровью пациентки, допрашиваются свидетели, информирует ведомство.
Станция скорой медицинской помощи Владивостока ранее сообщала, что бригада приехала на вызов к женщине, которой требовалась экстренная медицинская помощь. Машина с медиками оказалась заблокированной другим автомобилем, а его водитель, несмотря на уговоры, не хотел пропускать медработников, рассказавших, что везут пациентку в стационар. Медики вызвали наряд полиции, но в последний момент мужчина все же освободил дорогу. Задержка на вызове составила 20 минут, состояние пациентки за время ожидания не ухудшилось, её доставили в больницу. В краевом УМВД РИА Новости рассказали, что полиция проверяет информацию об инциденте с участием машины скорой помощи во Владивостоке, автомобилиста ищут. Прокуратура региона сообщила, что личность водителя установили, его оштрафовали на 5 тысяч рублей, также он принёс извинения за свой проступок.