https://ria.ru/20241202/chuvashiya-1986899839.html

В Чувашии открыли представительство Военно-социального центра Минобороны РФ

В Чувашии открыли представительство Военно-социального центра Минобороны РФ - РИА Новости, 02.12.2024

В Чувашии открыли представительство Военно-социального центра Минобороны РФ

Глава Чувашии Олег Николаев открыл представительство Военно-социального центра Минобороны России, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:11

2024-12-02T16:11

2024-12-02T16:11

чебоксары

олег николаев (политик)

министерство обороны рф (минобороны рф)

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев открыл представительство Военно-социального центра Минобороны России, сообщает пресс-служба регионального правительства. Представительство ФКУ "Военно-социальный центр" Минобороны России (ВСЦ) работает в филиале государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Чебоксарах для оказания содействия в решении социальных вопросов действующих бойцов, членов их семей, оказания содействия в поиске родственников, не выходящих длительное время на связь, и взаимодействия с военными госпиталями. "Координационные центры по линии фонда "Защитники Отечества" взаимно друг друга дополняют и должны действовать в едином направлении. Сигнал пришел, сразу же по нашим уже действующим механизмам и по всем инструментам начали работу. Центры должны не только обеспечивать синхронизацию всех наших направлений работы с участниками СВО, сборку всех процессов в единый "пучок", но и сделать это все простым для людей, чтобы они пришли и получили нужную и понятную информацию", - цитирует пресс-служба Николаева. Прием граждан и военнослужащих в представительстве будет вести социальный координатор, совмещающий должность сотрудника ВСЦ. К его работе также будут привлечены два сотрудника, работающие социальными координаторами. Глава Чувашии напомнил, что в целях адресного сопровождения участников СВО и членов их семей, оперативного решения вопросов по социальной помощи по принципу "одного окна" на базе центров социального обслуживания действуют координационные центры под руководством глав администраций муниципальных образований. На каждую семью составляются социальные паспорта в электронном виде. С ними держат постоянный контакт, изучаются жизненные ситуации, принимаются меры по решению проблем, в том числе с привлечением добровольцев, пояснили в Минтруде Чувашии. Во многих округах семьям участников СВО организована доставка дров, помощь в ремонте и благоустройстве придомовых территорий, оказывают помощь в переводе ребенка в детский сад, расположенный ближе к дому. При центрах работают "серебряные" волонтеры Чувашии. Ими связано более 3,4 тысячи маскировочных сетей, 720 маскировочных нашлемников, изготовлено 8,6 тысячи окопных свечей, 5 тысяч окопных спичек, связано более 7 тысяч пар носков и варежек, сшито более 700 двухслойных рукавиц, более 3 тысяч постельных комплектов и белья, заготовлено 3 тысячи упаковок сухого душа, более 1 тысячи сухих супов для бойцов, порядка 1 тысячи браслетов для выживания, 300 кукол оберегов, 21 стульчик-пятиточечник, 54 шарфа-снуда. В зону СВО также переданы ГСМ, шуруповерты, печки, банки тушенки, овощи, шампуни, мочалки, зубные пасты, конфеты, влажные салфетки.

https://ria.ru/20241202/asam-1986891229.html

https://ria.ru/20241202/nikolaev-1986885191.html

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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чебоксары, олег николаев (политик), министерство обороны рф (минобороны рф), чувашская республика (чувашия)