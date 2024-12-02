https://ria.ru/20241202/britanija-1986819412.html

В Британии проведут оценку устойчивости ВПК, пишет Times

В Британии проведут оценку устойчивости ВПК, пишет Times - РИА Новости, 02.12.2024

В Британии проведут оценку устойчивости ВПК, пишет Times

Министерство обороны Великобритании проведет оценку устойчивости военно-промышленного комплекса страны, симулирующую участие британских войск в вооруженном... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:11

2024-12-02T11:11

2024-12-02T11:11

великобритания

украина

джон хили

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_ed751eb4ed6451146712becd688ff8bb.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании проведет оценку устойчивости военно-промышленного комплекса страны, симулирующую участие британских войск в вооруженном конфликте и логистические сложности, сообщает в понедельник газета Times. "Министерство обороны проведет "военную игру" в условиях широкого конфликта с участием британских войск на фоне опасений, что оборонная промышленность не сможет производить для фронта необходимое количество техники достаточно быстро", - сказано в статье. Отмечается, что новую оборонную стратегию в понедельник объявит министр обороны Великобритании Джон Хили. Он обратится с просьбой к инвесторам и представителям индустрии, чтобы они высказались по поводу развития более интегрированного и инновационного оборонного сектора. Он также заявит о намерении создать больше рабочих мест в этой сфере в каждом регионе страны. Что касается оценки ВПК, предполагается, что от компаний потребуют продемонстрировать, каким образом они смогут в краткие сроки нарастить темпы производства критически важного вооружения, как БПЛА и ракеты. Кроме того, будет рассмотрено, как минобороны и ВПК смогут поддерживать личный состав в условиях постоянных сбоев в системе снабжения и интенсивных боевых действий. В частности, как пишет издание, в правительстве опасаются, что ранее слишком много внимания было уделено дорогой передовой технике, которая долго производится и с трудом заменяется, но при этом остается уязвимой для гораздо более дешевых БПЛА. Один из правительственных источников, комментируя изменения в способе ведения боя, которые проявились на Украине, назвал их "пулеметным моментом для армии и реактивным моментом для ВВС". Источники в ведомстве утверждают, что технологии БПЛА развиваются на Украине каждые четыре-шесть недель, сказано в статье. По их словам, британские оборонные компании должны уметь производить высокоэффективную, но менее затратную по времени технику. "Нам нужно это проверить, чтобы убедиться в том, что у нас есть для этого возможности. В затяжной войне вы сильны лишь настолько, насколько сильна стоящая за вами промышленность", - цитирует газета источник. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооруженные силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявлял, что вооруженные силы королевства сталкиваются с рядом серьезных проблем. До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.

https://ria.ru/20241125/zapad-1985449118.html

https://ria.ru/20241130/dzhonson-1986556093.html

https://ria.ru/20240723/britaniya-1961362683.html

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

великобритания, украина, джон хили, в мире