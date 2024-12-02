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Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 02.12.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:11 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/brendy-1986917006.html
Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию бренда "Сделано в России"
Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 02.12.2024
Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию бренда "Сделано в России"
Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию национального бренда "Сделано в России" и получили дополнительные возможности для продвижения своей продукции... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:11
2024-12-02T17:11
смоленская область
василий анохин
смоленская область
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию национального бренда "Сделано в России" и получили дополнительные возможности для продвижения своей продукции на международном уровне, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале. Среди них: "Напомню, что благодаря соглашению, подписанному с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Олеговной Никишиной на международном форуме "Есть ли будущее у экспорта?", смоленские компании могут пройти сертификацию бренда "Сделано в России" в упрощенном порядке. Чтобы получить дополнительные возможности для продвижения своих товаров в других странах, нужно обратиться в Центр поддержки экспорта", - написал глава региона.
https://ria.ru/20241129/investitsii-1986465271.html
https://ria.ru/20241128/anokhin-1986321915.html
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василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию бренда "Сделано в России"

Анохин: шесть смоленских предприятий прошли сертификацию "Сделано в России"

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию национального бренда "Сделано в России" и получили дополнительные возможности для продвижения своей продукции на международном уровне, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Объем инвестиций в основной капитал Смоленской области вырос на 26%
29 ноября, 15:14
Среди них:
  • компания "ВИМа" экспортирует соки, нектары и энергетические напитки;
  • "Лазертаг" разрабатывает лазертаг-оборудование и VR-технологии под брендом Laserwar;
  • завод "СмоленскЭлектроКабель" делает кабельно-проводниковую продукцию;
  • "Садки" поставляет осетровую икру;
  • инженерно-технический центр "Промикс" выпускает электромеханические замки и системы безопасности;
  • производитель Kroosh изготавливает энергетические батончики из орехов и сухофруктов.
"Напомню, что благодаря соглашению, подписанному с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Олеговной Никишиной на международном форуме "Есть ли будущее у экспорта?", смоленские компании могут пройти сертификацию бренда "Сделано в России" в упрощенном порядке. Чтобы получить дополнительные возможности для продвижения своих товаров в других странах, нужно обратиться в Центр поддержки экспорта", - написал глава региона.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Анохин: в медучреждения Смоленщины поступят 40 единиц оборудования за месяц
28 ноября, 19:27
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская область
 
 
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