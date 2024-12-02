Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию бренда "Сделано в России"
Анохин: шесть смоленских предприятий прошли сертификацию "Сделано в России"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию национального бренда "Сделано в России" и получили дополнительные возможности для продвижения своей продукции на международном уровне, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Среди них:
- компания "ВИМа" экспортирует соки, нектары и энергетические напитки;
- "Лазертаг" разрабатывает лазертаг-оборудование и VR-технологии под брендом Laserwar;
- завод "СмоленскЭлектроКабель" делает кабельно-проводниковую продукцию;
- "Садки" поставляет осетровую икру;
- инженерно-технический центр "Промикс" выпускает электромеханические замки и системы безопасности;
- производитель Kroosh изготавливает энергетические батончики из орехов и сухофруктов.
"Напомню, что благодаря соглашению, подписанному с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Олеговной Никишиной на международном форуме "Есть ли будущее у экспорта?", смоленские компании могут пройти сертификацию бренда "Сделано в России" в упрощенном порядке. Чтобы получить дополнительные возможности для продвижения своих товаров в других странах, нужно обратиться в Центр поддержки экспорта", - написал глава региона.