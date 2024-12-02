https://ria.ru/20241202/brendy-1986917006.html

Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию бренда "Сделано в России"

Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 02.12.2024

Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию бренда "Сделано в России"

Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию национального бренда "Сделано в России" и получили дополнительные возможности для продвижения своей продукции... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:11

2024-12-02T17:11

2024-12-02T17:11

смоленская область

василий анохин

смоленская область

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию национального бренда "Сделано в России" и получили дополнительные возможности для продвижения своей продукции на международном уровне, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале. Среди них: "Напомню, что благодаря соглашению, подписанному с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Олеговной Никишиной на международном форуме "Есть ли будущее у экспорта?", смоленские компании могут пройти сертификацию бренда "Сделано в России" в упрощенном порядке. Чтобы получить дополнительные возможности для продвижения своих товаров в других странах, нужно обратиться в Центр поддержки экспорта", - написал глава региона.

https://ria.ru/20241129/investitsii-1986465271.html

https://ria.ru/20241128/anokhin-1986321915.html

смоленская область

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василий анохин, смоленская область