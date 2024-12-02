https://ria.ru/20241202/bocharov-1986829709.html
В Волгоградской области более тысячи объектов построили по нацпроектам
В Волгоградской области более тысячи объектов построили по нацпроектам - РИА Новости, 02.12.2024
В Волгоградской области более тысячи объектов построили по нацпроектам
Более одной тысячи объектов построено по национальным проектам в Волгоградской области за последние пять лет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:57
2024-12-02T11:57
2024-12-02T11:57
волгоградская область
андрей бочаров
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Более одной тысячи объектов построено по национальным проектам в Волгоградской области за последние пять лет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "В плановом порядке завершается реализация заключительного этапа пятилетней программы развития региона, принятой на основе национальных и приоритетных проектов развития. В рамках реализации только национальных проектов введены в строй и функционируют 1017 объектов", - цитирует слова Бочарова в сообщении пресс-служба администрации Волгоградской области. Отмечается, что до конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию еще 25 объектов, а в следующем году – 17 объектов. По информации администрации, со ссылкой на Бочарова, в ближайшие десять лет в регионе планируется реализовать более ста проектов с государственным финансированием на общую сумму около 2,4 триллиона рублей.
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андрей бочаров, волгоградская область
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Волгоградская область
В Волгоградской области более тысячи объектов построили по нацпроектам
Бочаров: более тысячи объектов построили по нацпроектам в Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Более одной тысячи объектов построено по национальным проектам в Волгоградской области за последние пять лет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"В плановом порядке завершается реализация заключительного этапа пятилетней программы развития региона, принятой на основе национальных и приоритетных проектов развития. В рамках реализации только национальных проектов введены в строй и функционируют 1017 объектов", - цитирует слова Бочарова в сообщении пресс-служба администрации Волгоградской области.
Отмечается, что до конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию еще 25 объектов, а в следующем году – 17 объектов. По информации администрации, со ссылкой на Бочарова, в ближайшие десять лет в регионе планируется реализовать более ста проектов с государственным финансированием на общую сумму около 2,4 триллиона рублей.