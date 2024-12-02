Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области более тысячи объектов построили по нацпроектам - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Волгоградская область
 
11:57 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/bocharov-1986829709.html
В Волгоградской области более тысячи объектов построили по нацпроектам
В Волгоградской области более тысячи объектов построили по нацпроектам - РИА Новости, 02.12.2024
В Волгоградской области более тысячи объектов построили по нацпроектам
Более одной тысячи объектов построено по национальным проектам в Волгоградской области за последние пять лет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:57
2024-12-02T11:57
волгоградская область
андрей бочаров
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953439455_0:94:3069:1820_1920x0_80_0_0_cb9a072ea5d699e8d3e2d7756d697f2e.jpg
ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Более одной тысячи объектов построено по национальным проектам в Волгоградской области за последние пять лет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "В плановом порядке завершается реализация заключительного этапа пятилетней программы развития региона, принятой на основе национальных и приоритетных проектов развития. В рамках реализации только национальных проектов введены в строй и функционируют 1017 объектов", - цитирует слова Бочарова в сообщении пресс-служба администрации Волгоградской области. Отмечается, что до конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию еще 25 объектов, а в следующем году – 17 объектов. По информации администрации, со ссылкой на Бочарова, в ближайшие десять лет в регионе планируется реализовать более ста проектов с государственным финансированием на общую сумму около 2,4 триллиона рублей.
https://ria.ru/20241114/zavod-1983767461.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953439455_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ec43cb2be96902dd14c6f94c4d86b627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей бочаров, волгоградская область
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Волгоградская область
В Волгоградской области более тысячи объектов построили по нацпроектам

Бочаров: более тысячи объектов построили по нацпроектам в Волгоградской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Более одной тысячи объектов построено по национальным проектам в Волгоградской области за последние пять лет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"В плановом порядке завершается реализация заключительного этапа пятилетней программы развития региона, принятой на основе национальных и приоритетных проектов развития. В рамках реализации только национальных проектов введены в строй и функционируют 1017 объектов", - цитирует слова Бочарова в сообщении пресс-служба администрации Волгоградской области.
Отмечается, что до конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию еще 25 объектов, а в следующем году – 17 объектов. По информации администрации, со ссылкой на Бочарова, в ближайшие десять лет в регионе планируется реализовать более ста проектов с государственным финансированием на общую сумму около 2,4 триллиона рублей.
Строительство завода по выпуску спецсталей в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Ввод части завода по выпуску нержавейки под Волгоградом планируется в 2025
14 ноября, 16:03
 
Волгоградская областьАндрей БочаровВолгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала