https://ria.ru/20241202/bocharov-1986829709.html

В Волгоградской области более тысячи объектов построили по нацпроектам

В Волгоградской области более тысячи объектов построили по нацпроектам - РИА Новости, 02.12.2024

В Волгоградской области более тысячи объектов построили по нацпроектам

Более одной тысячи объектов построено по национальным проектам в Волгоградской области за последние пять лет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:57

2024-12-02T11:57

2024-12-02T11:57

волгоградская область

андрей бочаров

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Более одной тысячи объектов построено по национальным проектам в Волгоградской области за последние пять лет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "В плановом порядке завершается реализация заключительного этапа пятилетней программы развития региона, принятой на основе национальных и приоритетных проектов развития. В рамках реализации только национальных проектов введены в строй и функционируют 1017 объектов", - цитирует слова Бочарова в сообщении пресс-служба администрации Волгоградской области. Отмечается, что до конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию еще 25 объектов, а в следующем году – 17 объектов. По информации администрации, со ссылкой на Бочарова, в ближайшие десять лет в регионе планируется реализовать более ста проектов с государственным финансированием на общую сумму около 2,4 триллиона рублей.

https://ria.ru/20241114/zavod-1983767461.html

волгоградская область

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андрей бочаров, волгоградская область