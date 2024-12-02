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В Брянской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:21 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/bespilotnik-1986779082.html
В Брянской области уничтожили два беспилотника
В Брянской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 02.12.2024
В Брянской области уничтожили два беспилотника
Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа на территории Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T02:21
2024-12-02T02:21
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа на территории Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены еще два БпЛА самолетного типа", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет. Накануне вечером Богомаз сообщал о двух сбитых беспилотниках на территории региона.
https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986685055.html
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брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области уничтожили два беспилотника

Богомаз: в Брянской области уничтожили два беспилотника самолетного типа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа на территории Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены еще два БпЛА самолетного типа", - написал он.
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1 декабря, 04:29
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Накануне вечером Богомаз сообщал о двух сбитых беспилотниках на территории региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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