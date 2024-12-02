https://ria.ru/20241202/bespilotnik-1986779082.html
В Брянской области уничтожили два беспилотника
В Брянской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 02.12.2024
В Брянской области уничтожили два беспилотника
Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа на территории Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T02:21
2024-12-02T02:21
2024-12-02T02:21
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа на территории Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены еще два БпЛА самолетного типа", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет. Накануне вечером Богомаз сообщал о двух сбитых беспилотниках на территории региона.
https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986685055.html
https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986347883.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области уничтожили два беспилотника
Богомаз: в Брянской области уничтожили два беспилотника самолетного типа