https://ria.ru/20241202/bespilotnik-1986779082.html

В Брянской области уничтожили два беспилотника

В Брянской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 02.12.2024

В Брянской области уничтожили два беспилотника

Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа на территории Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T02:21

2024-12-02T02:21

2024-12-02T02:21

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа на территории Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены еще два БпЛА самолетного типа", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет. Накануне вечером Богомаз сообщал о двух сбитых беспилотниках на территории региона.

https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986685055.html

https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986347883.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность