https://ria.ru/20241202/belgija-1986785927.html
По адресу стартапа правнучки Чкалова висит украинский флаг
По адресу стартапа правнучки Чкалова висит украинский флаг - РИА Новости, 02.12.2024
По адресу стартапа правнучки Чкалова висит украинский флаг
Дорогой дом с флагом Украины у входной двери расположен по адресу зарегистрированного в Бельгии на имя правнучки летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой*... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T05:41
2024-12-02T05:41
2024-12-02T08:40
дарья богданова
валерий чкалов
олег кашин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986795285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14559844b0966f0d311083b8971eee78.jpg
ЛЕВЕН (Бельгия), 2 дек - РИА Новости. Дорогой дом с флагом Украины у входной двери расположен по адресу зарегистрированного в Бельгии на имя правнучки летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* стартапа по производству мыла и видеоконтента, обнаружило РИА Новости. Ранее РИА Новости изучило бельгийские регистрационные документы, в соответствии с которыми стартап Богдановой* зарегистрирован в бельгийской нидерландоязычной провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена. Юрлцо с наименованием May23 было зарегистрировано совсем недавно и имеет многочисленные разрешенные виды деятельности от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий, книгоиздания и образовательных услуг. При этом сама Богданова числится частным предпринимателем и платит в Бельгии налоги. По адресу в благополучном предместье Левена, где зарегистрировано юрлицо Дарьи Богдановой*, расположен добротный двухэтажный кирпичный дом с черепичной крышей. На парковках рядом - дорогие автомобили. Перед домом на небольшой территории, отгороженной от улицы металлическим забором по пояс высотой, стоит корейский кроссовер. На безлюдной зеленой улице в основном находятся частные дома добропорядочных фламандцев. Однако неуместный для этой живописной европейской глубинки украинский флаг, повисший рядом с домом Богдановой*, не оставляет сомнений в политических вкусах его обитателей. Получить комментарий самой Богдановой* по имеющимся в открытом доступе ее контактам пока не удалось, на телефонные звонки она не отвечает. В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Согласно судебным документам, при избрании Богдановой* заочного ареста суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что, находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу. Богданову заочно арестовали 1 ноября. Согласно картотеке Измайловского райсуда, постановление об аресте не было обжаловано и вступило в законную силу. Она объявлена в международный розыск. Ранее Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом ** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241101/minyust--1981391995.html
https://ria.ru/20241125/pravnuchka-1985589107.html
https://ria.ru/20241127/bogdanova-1985920980.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986795285_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ca3babd9ea188af02887fca57fe5a3e3.jpg
Дом с украинским флагом, расположенный по адресу стартапа правнучки летчика Чкалова
В пригороде бельгийского города Левен, где на имя правнучки летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой зарегистрирован стартап по производству мыла и видеоконтента, РИА Новости обнаружило дорогой дом с флагом Украины у входной двери.
Юрлицо с наименованием May23 было зарегистрировано совсем недавно, сама Богданова числится частным предпринимателем и платит в Бельгии налоги.
На безлюдной зеленой улице в основном находятся частные дома. Дом с адресом стартапа Богдановой выделяется флагом.
Богданова, скрывшаяся за границей и объявленная в розыск, ранее стала в России иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов.
2024-12-02T05:41
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья богданова, валерий чкалов, олег кашин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Дарья Богданова, Валерий Чкалов, Олег Кашин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
По адресу стартапа правнучки Чкалова висит украинский флаг
По адресу стартапа по производству мыла правнучки Чкалова висит украинский флаг
ЛЕВЕН (Бельгия), 2 дек - РИА Новости. Дорогой дом с флагом Украины у входной двери расположен по адресу зарегистрированного в Бельгии на имя правнучки летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* стартапа по производству мыла и видеоконтента, обнаружило РИА Новости.
Ранее РИА Новости изучило бельгийские регистрационные документы, в соответствии с которыми стартап Богдановой
* зарегистрирован в бельгийской нидерландоязычной провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена. Юрлцо с наименованием May23 было зарегистрировано совсем недавно и имеет многочисленные разрешенные виды деятельности от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий, книгоиздания и образовательных услуг. При этом сама Богданова числится частным предпринимателем и платит в Бельгии налоги.
По адресу в благополучном предместье Левена, где зарегистрировано юрлицо Дарьи Богдановой*, расположен добротный двухэтажный кирпичный дом с черепичной крышей. На парковках рядом - дорогие автомобили. Перед домом на небольшой территории, отгороженной от улицы металлическим забором по пояс высотой, стоит корейский кроссовер.
На безлюдной зеленой улице в основном находятся частные дома добропорядочных фламандцев. Однако неуместный для этой живописной европейской глубинки украинский флаг, повисший рядом с домом Богдановой*, не оставляет сомнений в политических вкусах его обитателей.
Получить комментарий самой Богдановой* по имеющимся в открытом доступе ее контактам пока не удалось, на телефонные звонки она не отвечает.
В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова
было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину
**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
Согласно судебным документам, при избрании Богдановой* заочного ареста суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что, находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу.
Богданову заочно арестовали 1 ноября. Согласно картотеке Измайловского райсуда, постановление об аресте не было обжаловано и вступило в законную силу. Она объявлена в международный розыск. Ранее Росфинмониторинг
внес ее в перечень террористов и экстремистов.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.