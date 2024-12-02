https://ria.ru/20241202/belgija-1986785927.html

По адресу стартапа правнучки Чкалова висит украинский флаг

По адресу стартапа правнучки Чкалова висит украинский флаг - РИА Новости, 02.12.2024

По адресу стартапа правнучки Чкалова висит украинский флаг

Дорогой дом с флагом Украины у входной двери расположен по адресу зарегистрированного в Бельгии на имя правнучки летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой*... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T05:41

2024-12-02T05:41

2024-12-02T08:40

дарья богданова

валерий чкалов

олег кашин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986795285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14559844b0966f0d311083b8971eee78.jpg

ЛЕВЕН (Бельгия), 2 дек - РИА Новости. Дорогой дом с флагом Украины у входной двери расположен по адресу зарегистрированного в Бельгии на имя правнучки летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* стартапа по производству мыла и видеоконтента, обнаружило РИА Новости. Ранее РИА Новости изучило бельгийские регистрационные документы, в соответствии с которыми стартап Богдановой* зарегистрирован в бельгийской нидерландоязычной провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена. Юрлцо с наименованием May23 было зарегистрировано совсем недавно и имеет многочисленные разрешенные виды деятельности от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий, книгоиздания и образовательных услуг. При этом сама Богданова числится частным предпринимателем и платит в Бельгии налоги. По адресу в благополучном предместье Левена, где зарегистрировано юрлицо Дарьи Богдановой*, расположен добротный двухэтажный кирпичный дом с черепичной крышей. На парковках рядом - дорогие автомобили. Перед домом на небольшой территории, отгороженной от улицы металлическим забором по пояс высотой, стоит корейский кроссовер. На безлюдной зеленой улице в основном находятся частные дома добропорядочных фламандцев. Однако неуместный для этой живописной европейской глубинки украинский флаг, повисший рядом с домом Богдановой*, не оставляет сомнений в политических вкусах его обитателей. Получить комментарий самой Богдановой* по имеющимся в открытом доступе ее контактам пока не удалось, на телефонные звонки она не отвечает. В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Согласно судебным документам, при избрании Богдановой* заочного ареста суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что, находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу. Богданову заочно арестовали 1 ноября. Согласно картотеке Измайловского райсуда, постановление об аресте не было обжаловано и вступило в законную силу. Она объявлена в международный розыск. Ранее Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом ** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241101/minyust--1981391995.html

https://ria.ru/20241125/pravnuchka-1985589107.html

https://ria.ru/20241127/bogdanova-1985920980.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом с украинским флагом, расположенный по адресу стартапа правнучки летчика Чкалова В пригороде бельгийского города Левен, где на имя правнучки летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой зарегистрирован стартап по производству мыла и видеоконтента, РИА Новости обнаружило дорогой дом с флагом Украины у входной двери. Юрлицо с наименованием May23 было зарегистрировано совсем недавно, сама Богданова числится частным предпринимателем и платит в Бельгии налоги. На безлюдной зеленой улице в основном находятся частные дома. Дом с адресом стартапа Богдановой выделяется флагом. Богданова, скрывшаяся за границей и объявленная в розыск, ранее стала в России иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов. 2024-12-02T05:41 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дарья богданова, валерий чкалов, олег кашин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)