Рейтинг@Mail.ru
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 02.12.2024 (обновлено: 16:09 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/baltika-1986895591.html
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества - РИА Новости, 02.12.2024
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества
Пивоваренная компания "Балтика" выведена из временного управления Росимущества, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на сайте... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:53
2024-12-02T16:09
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49764/54/497645402_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1a0103492f67f009f5be5b7fa1222e5b.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пивоваренная компания "Балтика" выведена из временного управления Росимущества, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов."Признать утратившими силу: пункты 1-3 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302 "О временном управлении некоторым имуществом", - говорится в указе.Указанными пунктами во временное управление Росимущества в июле 2023 года были переданы 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH.Указ вступил в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20240711/putin-1959025062.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49764/54/497645402_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ecbf9b26a0231a3f51d27b67893c9035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия, владимир путин, экономика
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Россия, Владимир Путин, Экономика
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества

Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества по указу Путина

© Борис Бабанов | Перейти в медиабанк"Пивоваренная компания "Балтика"
Пивоваренная компания Балтика - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
"Пивоваренная компания "Балтика". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пивоваренная компания "Балтика" выведена из временного управления Росимущества, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
"Признать утратившими силу: пункты 1-3 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302 "О временном управлении некоторым имуществом", - говорится в указе.
Указанными пунктами во временное управление Росимущества в июле 2023 года были переданы 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH.
Указ вступил в силу со дня официального опубликования.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Путин передал австрийские заводы в России в управление Росимущества
11 июля, 16:19
 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала