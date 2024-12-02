https://ria.ru/20241202/baltika-1986895591.html
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества - РИА Новости, 02.12.2024
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества
Пивоваренная компания "Балтика" выведена из временного управления Росимущества, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на сайте... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:53
2024-12-02T15:53
2024-12-02T16:09
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владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пивоваренная компания "Балтика" выведена из временного управления Росимущества, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов."Признать утратившими силу: пункты 1-3 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302 "О временном управлении некоторым имуществом", - говорится в указе.Указанными пунктами во временное управление Росимущества в июле 2023 года были переданы 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH.Указ вступил в силу со дня официального опубликования.
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федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия, владимир путин, экономика
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Россия, Владимир Путин, Экономика
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества по указу Путина