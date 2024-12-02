https://ria.ru/20241202/baltika-1986895591.html

Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества

Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества - РИА Новости, 02.12.2024

Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества

Пивоваренная компания "Балтика" выведена из временного управления Росимущества, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на сайте... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:53

2024-12-02T15:53

2024-12-02T16:09

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пивоваренная компания "Балтика" выведена из временного управления Росимущества, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов."Признать утратившими силу: пункты 1-3 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302 "О временном управлении некоторым имуществом", - говорится в указе.Указанными пунктами во временное управление Росимущества в июле 2023 года были переданы 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH.Указ вступил в силу со дня официального опубликования.

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федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия, владимир путин, экономика