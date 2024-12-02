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В России резко упала выдача электронных паспортов на автомобили
В России резко упала выдача электронных паспортов на автомобили - РИА Новости, 02.12.2024
В России резко упала выдача электронных паспортов на автомобили
В ноябре текущего года на новые транспортные средства, вводимые в оборот в России, было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов (ЭПТС), пишет РБК со... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T04:40
2024-12-02T04:40
2024-12-02T04:40
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В ноябре текущего года на новые транспортные средства, вводимые в оборот в России, было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов (ЭПТС), пишет РБК со ссылкой на данные компании "Электронный паспорт".Данные учитывают как легковые, так и грузовые автомобили, причем более половины оформленных ЭПТС (52%) относятся к импортным машинам, а 48% — к отечественным.В качестве сравнения, в октябре текущего года было выдано порядка 300 тысяч ЭПТС, в сентябре — почти 350 тысяч, а в ноябре 2023 года — около 240 тысяч.Динамика оформления электронных ПТС соответствует тенденциям продаж автомобилей, что подтвердили эксперты. Дмитрий Бабанский, аналитик компании SBS Consulting, отметил, что в ноябре наблюдалось снижение продаж, в том числе в сегменте легковых автомобилей, что было связано с увеличением утилизационного сбора с октября."На рынке сложилась сложная ситуация: утильсбор, высокая ставка по кредитам и курс рубля... В таких условиях спросу на автомобили некуда деваться, кроме как идти вниз", — указал аналитик.С 1 октября утилизационный сбор на автомобили и прицепы вырос на 70-85% в рамках первого этапа долгосрочной шкалы индексации, при этом с 1 января 2025 года сбор увеличится еще на 10-20%.Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока службы.
https://ria.ru/20241123/gosduma-1985301826.html
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экономика, авто, россия, утильсбор
Экономика, Авто, Россия, утильсбор
В России резко упала выдача электронных паспортов на автомобили
В ноябре электронных паспортов на автомобили выдали вдвое меньше, чем в октябре
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости.
В ноябре текущего года на новые транспортные средства, вводимые в оборот в России, было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов
(ЭПТС), пишет РБК
со ссылкой на данные компании "Электронный паспорт".
Данные учитывают как легковые, так и грузовые автомобили, причем более половины оформленных ЭПТС (52%) относятся к импортным машинам, а 48% — к отечественным.
В качестве сравнения, в октябре текущего года было выдано порядка 300 тысяч ЭПТС, в сентябре — почти 350 тысяч, а в ноябре 2023 года — около 240 тысяч.
Динамика оформления электронных ПТС соответствует тенденциям продаж автомобилей, что подтвердили эксперты. Дмитрий Бабанский, аналитик компании SBS Consulting, отметил, что в ноябре наблюдалось снижение продаж, в том числе в сегменте легковых автомобилей, что было связано с увеличением утилизационного сбора с октября.
"На рынке сложилась сложная ситуация: утильсбор, высокая ставка по кредитам и курс рубля... В таких условиях спросу на автомобили некуда деваться, кроме как идти вниз", — указал аналитик.
С 1 октября утилизационный сбор на автомобили и прицепы вырос на 70-85% в рамках первого этапа долгосрочной шкалы индексации, при этом с 1 января 2025 года сбор увеличится еще на 10-20%.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию
транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока службы.