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В Австралии изъяли рекордные 2,3 тонны кокаина
В Австралии изъяли рекордные 2,3 тонны кокаина - РИА Новости, 02.12.2024
В Австралии изъяли рекордные 2,3 тонны кокаина
Федеральная полиция Австралии (AFP) изъяла рекордные 2,3 тонны кокаина и задержала 13 человек, им предъявлены обвинения, следует из опубликованного в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:02
2024-12-02T16:02
2024-12-02T16:03
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Федеральная полиция Австралии (AFP) изъяла рекордные 2,3 тонны кокаина и задержала 13 человек, им предъявлены обвинения, следует из опубликованного в понедельник заявления на сайте полиции. "AFP предъявила обвинения 11 мужчинам и двум несовершеннолетним после расследования деятельности транснационального организованного преступного синдиката, обвиняемого в сговоре с целью импорта 2,34 тонны кокаина в Австралию морским путем", - сказано в заявлении. Отмечается, что эта партия кокаина стала самой крупной, которую когда-либо изымали в Австралии. Стоимость наркотиков оценивается в 760 миллионов австралийских долларов (494 миллиона доллара США). Если бы они распространились по стране, то могли быть проданы в 11,7 миллиона уличных сделок. Как сказано в заявлении полиции, задержания прошли на минувших выходных после того, как рыболовецкое судно с партией наркотических веществ из-за технической неисправности село на мель примерно в 18 километрах от северо-восточного мыса острова К'Гари (остров Фрейзер). Всем задержанным предъявлены обвинения в сговоре с целью ввоза наркотиков в Австралию морским путем. Максимальное наказание по такому обвинению - пожизненное лишение свободы. По официальным данным, в 2023-2024 финансовом году федеральная полиция Австралии изъяла более 33,7 тонны незаконных веществ на границе и внутри страны.
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в мире, австралия
В Австралии изъяли рекордные 2,3 тонны кокаина
Полиция Австралии изъяла рекордные 2,3 тонны кокаина и задержала 13 человек
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Федеральная полиция Австралии (AFP) изъяла рекордные 2,3 тонны кокаина и задержала 13 человек, им предъявлены обвинения, следует из опубликованного в понедельник заявления на сайте
полиции.
"AFP предъявила обвинения 11 мужчинам и двум несовершеннолетним после расследования деятельности транснационального организованного преступного синдиката, обвиняемого в сговоре с целью импорта 2,34 тонны кокаина в Австралию
морским путем", - сказано в заявлении.
Отмечается, что эта партия кокаина стала самой крупной, которую когда-либо изымали в Австралии. Стоимость наркотиков оценивается в 760 миллионов австралийских долларов (494 миллиона доллара США). Если бы они распространились по стране, то могли быть проданы в 11,7 миллиона уличных сделок.
Как сказано в заявлении полиции, задержания прошли на минувших выходных после того, как рыболовецкое судно с партией наркотических веществ из-за технической неисправности село на мель примерно в 18 километрах от северо-восточного мыса острова К'Гари (остров Фрейзер). Всем задержанным предъявлены обвинения в сговоре с целью ввоза наркотиков в Австралию морским путем. Максимальное наказание по такому обвинению - пожизненное лишение свободы.
По официальным данным, в 2023-2024 финансовом году федеральная полиция Австралии изъяла более 33,7 тонны незаконных веществ на границе и внутри страны.