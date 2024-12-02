https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ - РИА Новости, 02.12.2024
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ
Артиллеристы российской группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T05:06
2024-12-02T05:06
2024-12-02T05:07
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и ангар с бронетехникой ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", — говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, военнослужащие выполнили серию залпов осколочно-фугасными снарядами, точным артиллеристским ударом поразив разведанный ранее объект на расстоянии более 28 километров. Кроме того, в ходе боевой работы и корректировки огня артиллерии расчет разведывательного БПЛА "Орлан-30" вскрыл скопление бронетехники противника. Данные о ее местонахождении были переданы военнослужащим расчета, которые успешно уничтожили цель.
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986784588.html
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), бпла
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), БПЛА
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ
Артиллеристы группы "Центр" на красноармейском направлении разгромили ангар ВСУ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и ангар с бронетехникой ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, военнослужащие выполнили серию залпов осколочно-фугасными снарядами, точным артиллеристским ударом поразив разведанный ранее объект на расстоянии более 28 километров.
Кроме того, в ходе боевой работы и корректировки огня артиллерии расчет разведывательного БПЛА "Орлан-30" вскрыл скопление бронетехники противника. Данные о ее местонахождении были переданы военнослужащим расчета, которые успешно уничтожили цель.