Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 02.12.2024 (обновлено: 05:07 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ - РИА Новости, 02.12.2024
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ
Артиллеристы российской группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T05:06
2024-12-02T05:07
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
бпла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938239_0:43:2959:1707_1920x0_80_0_0_27d5daa878b3bcd696616c5c16a92d75.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и ангар с бронетехникой ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", — говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, военнослужащие выполнили серию залпов осколочно-фугасными снарядами, точным артиллеристским ударом поразив разведанный ранее объект на расстоянии более 28 километров. Кроме того, в ходе боевой работы и корректировки огня артиллерии расчет разведывательного БПЛА "Орлан-30" вскрыл скопление бронетехники противника. Данные о ее местонахождении были переданы военнослужащим расчета, которые успешно уничтожили цель.
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986784588.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938239_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_319fd346ffb35a57406c675eb6b544fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), бпла
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), БПЛА
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ

Артиллеристы группы "Центр" на красноармейском направлении разгромили ангар ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и ангар с бронетехникой ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, военнослужащие выполнили серию залпов осколочно-фугасными снарядами, точным артиллеристским ударом поразив разведанный ранее объект на расстоянии более 28 километров.
Кроме того, в ходе боевой работы и корректировки огня артиллерии расчет разведывательного БПЛА "Орлан-30" вскрыл скопление бронетехники противника. Данные о ее местонахождении были переданы военнослужащим расчета, которые успешно уничтожили цель.
Штурмовики на бронетранспортёре БТР-82А - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Артиллерия ВС России повысила эффективность на Волчанском направлении
Вчера, 04:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала