https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ - РИА Новости, 02.12.2024

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ

Артиллеристы российской группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T05:06

2024-12-02T05:06

2024-12-02T05:07

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и ангар с бронетехникой ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", — говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, военнослужащие выполнили серию залпов осколочно-фугасными снарядами, точным артиллеристским ударом поразив разведанный ранее объект на расстоянии более 28 километров. Кроме того, в ходе боевой работы и корректировки огня артиллерии расчет разведывательного БПЛА "Орлан-30" вскрыл скопление бронетехники противника. Данные о ее местонахождении были переданы военнослужащим расчета, которые успешно уничтожили цель.

https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986784588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), бпла