Рейтинг@Mail.ru
Республиканцы намерены принять огромный однопартийный проект, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/zakonoproekt-1986745073.html
Республиканцы намерены принять огромный однопартийный проект, пишут СМИ
Республиканцы намерены принять огромный однопартийный проект, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2024
Республиканцы намерены принять огромный однопартийный проект, пишут СМИ
Республиканская партия США планирует принять в январе следующего года масштабный законопроект, который позволит принимать ряд мер, касающихся бюджета, без... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T18:35
2024-12-01T18:35
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Республиканская партия США планирует принять в январе следующего года масштабный законопроект, который позволит принимать ряд мер, касающихся бюджета, без одобрения со стороны демократов, сообщает телеканал NBC News. "Республиканцы планируют создать и принять огромный партийный законопроект в начале следующего года при новой администрации Дональда Трампа, рассматривая его как средство для (реализации - ред.) разнообразных приоритетов - от снижения налогов до увеличения финансирования иммиграционного контроля. Этот законопроект будет использовать процесс "согласования" бюджета, который позволит им (республиканцам - ред.) принимать меры, включая налоги и расходы, без необходимости в голосах демократов", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией. По словам собеседников телеканала, в руководстве партии хотят начать процесс еще до вступления победившего на президентских выборах Дональда Трампа в должность. Кроме того, отмечает NBC News, республиканцы хотят продлить действие налоговой реформы Трампа от 2017 года и предотвратить истечение срока действия налоговых льгот на сумму 3,3 триллиона долларов в конце 2025 года. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241119/ssha-1984697234.html
https://ria.ru/20241126/bayden-1985683249.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, NBC
Республиканцы намерены принять огромный однопартийный проект, пишут СМИ

NBC News: республиканцы намерены принять огромный однопартийный проект в январе

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Республиканская партия США планирует принять в январе следующего года масштабный законопроект, который позволит принимать ряд мер, касающихся бюджета, без одобрения со стороны демократов, сообщает телеканал NBC News.
"Республиканцы планируют создать и принять огромный партийный законопроект в начале следующего года при новой администрации Дональда Трампа, рассматривая его как средство для (реализации - ред.) разнообразных приоритетов - от снижения налогов до увеличения финансирования иммиграционного контроля. Этот законопроект будет использовать процесс "согласования" бюджета, который позволит им (республиканцам - ред.) принимать меры, включая налоги и расходы, без необходимости в голосах демократов", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Республиканцы не упомянули помощь Украине среди планов на 2025 год
19 ноября, 19:29
По словам собеседников телеканала, в руководстве партии хотят начать процесс еще до вступления победившего на президентских выборах Дональда Трампа в должность. Кроме того, отмечает NBC News, республиканцы хотят продлить действие налоговой реформы Трампа от 2017 года и предотвратить истечение срока действия налоговых льгот на сумму 3,3 триллиона долларов в конце 2025 года.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Республиканцы призвали Байдена сохранить документацию по U.S. Steel
26 ноября, 00:40
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала