https://ria.ru/20241201/zakonoproekt-1986745073.html

Республиканцы намерены принять огромный однопартийный проект, пишут СМИ

Республиканцы намерены принять огромный однопартийный проект, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2024

Республиканцы намерены принять огромный однопартийный проект, пишут СМИ

Республиканская партия США планирует принять в январе следующего года масштабный законопроект, который позволит принимать ряд мер, касающихся бюджета, без... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T18:35

2024-12-01T18:35

2024-12-01T18:35

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

nbc

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Республиканская партия США планирует принять в январе следующего года масштабный законопроект, который позволит принимать ряд мер, касающихся бюджета, без одобрения со стороны демократов, сообщает телеканал NBC News. "Республиканцы планируют создать и принять огромный партийный законопроект в начале следующего года при новой администрации Дональда Трампа, рассматривая его как средство для (реализации - ред.) разнообразных приоритетов - от снижения налогов до увеличения финансирования иммиграционного контроля. Этот законопроект будет использовать процесс "согласования" бюджета, который позволит им (республиканцам - ред.) принимать меры, включая налоги и расходы, без необходимости в голосах демократов", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией. По словам собеседников телеканала, в руководстве партии хотят начать процесс еще до вступления победившего на президентских выборах Дональда Трампа в должность. Кроме того, отмечает NBC News, республиканцы хотят продлить действие налоговой реформы Трампа от 2017 года и предотвратить истечение срока действия налоговых льгот на сумму 3,3 триллиона долларов в конце 2025 года. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241119/ssha-1984697234.html

https://ria.ru/20241126/bayden-1985683249.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc