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Западные хозяева предали Зеленского, заявила Захарова - РИА Новости, 01.12.2024
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20:35 01.12.2024 (обновлено: 23:46 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/zakharova-1986754783.html
Западные хозяева предали Зеленского, заявила Захарова
Западные хозяева предали Зеленского, заявила Захарова - РИА Новости, 01.12.2024
Западные хозяева предали Зеленского, заявила Захарова
Владимира Зеленского предали его западные хозяева после попыток нанести ущерб России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T20:35
2024-12-01T23:46
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джейк салливан
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимира Зеленского предали его западные хозяева после попыток нанести ущерб России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Ранее в воскресенье помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CNN заявил, что Украина должна самостоятельно определить позицию по территориальным уступкам для мира с Россией.&quot;Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева&quot;, — написала Захарова.Она подчеркнула, что Запад всегда так поступает. При этом, добавила Захарова, он пытался нанести ущерб России, а не помочь Украине. В то же время гражданам этой страны внушили, что это якобы одни и те же вещи, заключила представитель МИД.
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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, джейк салливан, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Джейк Салливан, Владимир Зеленский
Западные хозяева предали Зеленского, заявила Захарова

Захаров: западные хозяева предали Зеленского после попыток навредить РФ

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимира Зеленского предали его западные хозяева после попыток нанести ущерб России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CNN заявил, что Украина должна самостоятельно определить позицию по территориальным уступкам для мира с Россией.
«

"Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева", — написала Захарова.

Она подчеркнула, что Запад всегда так поступает. При этом, добавила Захарова, он пытался нанести ущерб России, а не помочь Украине. В то же время гражданам этой страны внушили, что это якобы одни и те же вещи, заключила представитель МИД.
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В миреРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваДжейк СалливанВладимир Зеленский
 
 
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