https://ria.ru/20241201/zakharova-1986754783.html

Западные хозяева предали Зеленского, заявила Захарова

Западные хозяева предали Зеленского, заявила Захарова - РИА Новости, 01.12.2024

Западные хозяева предали Зеленского, заявила Захарова

Владимира Зеленского предали его западные хозяева после попыток нанести ущерб России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T20:35

2024-12-01T20:35

2024-12-01T23:46

в мире

россия

украина

киев

мария захарова

джейк салливан

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимира Зеленского предали его западные хозяева после попыток нанести ущерб России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Ранее в воскресенье помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CNN заявил, что Украина должна самостоятельно определить позицию по территориальным уступкам для мира с Россией."Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева", — написала Захарова.Она подчеркнула, что Запад всегда так поступает. При этом, добавила Захарова, он пытался нанести ущерб России, а не помочь Украине. В то же время гражданам этой страны внушили, что это якобы одни и те же вещи, заключила представитель МИД.

https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986716801.html

россия

украина

киев

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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, джейк салливан, владимир зеленский