https://ria.ru/20241201/zaes-1986754343.html

На ЗАЭС ввели в строй отключенную высоковольтную линию

На ЗАЭС ввели в строй отключенную высоковольтную линию - РИА Новости, 01.12.2024

На ЗАЭС ввели в строй отключенную высоковольтную линию

Отключенная ранее защитой высоковольтная линия "Ферросплавная-1" классом напряжения 330 кВ вновь введена в строй на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T20:31

2024-12-01T20:31

2024-12-01T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Отключенная ранее защитой высоковольтная линия "Ферросплавная-1" классом напряжения 330 кВ вновь введена в строй на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.Высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" в субботу была отключена на Запорожской АЭС действием защиты, нарушений пределов и условий безопасности нет, сообщила пресс-служба станции. Собственные нужды АЭС были запитаны от линии 750 кВ "Днепровская"."Резервная линия "Ферросплавная-1"введена в работу", - сообщила Яшина.На данный момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", отметила она.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241122/zaes-1985216991.html

https://ria.ru/20241121/uljanov-1985076215.html

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