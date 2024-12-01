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В студенческом общежитии в Симферополе произошло задымление
В студенческом общежитии в Симферополе произошло задымление - РИА Новости, 01.12.2024
В студенческом общежитии в Симферополе произошло задымление
В Симферополе в студенческом общежитии произошло задымление из-за пригорания пищи на плите, проживающих эвакуировали, пострадавших нет, сообщает крымское... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T23:00
2024-12-01T23:00
2024-12-01T23:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. В Симферополе в студенческом общежитии произошло задымление из-за пригорания пищи на плите, проживающих эвакуировали, пострадавших нет, сообщает крымское управление МЧС РФ. "В 21.20 поступило сообщение о задымлении в общежитии автотранспортного техникума в городе Симферополь. К месту вызова направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении. По прибытии спасателями проведена разведка и эвакуация. "Установлено, что произошло пригорание пищи на плите на площади 0,5 квадратных метра. Пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В студенческом общежитии в Симферополе произошло задымление
МЧС: в общежитии в Симферополе произошло задымление, пострадавших нет