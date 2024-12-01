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В Нижнем Новгороде задержали мать, оставившую младенца на снегу - РИА Новости, 01.12.2024
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19:55 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/zaderzhanie-1986751445.html
В Нижнем Новгороде задержали мать, оставившую младенца на снегу
В Нижнем Новгороде задержали мать, оставившую младенца на снегу - РИА Новости, 01.12.2024
В Нижнем Новгороде задержали мать, оставившую младенца на снегу
Женщину, оставившую раздетого младенца на снегу, задержали в Нижнем Новгороде, она объяснила свой поступок тем, что хотела прославиться, сообщает региональное... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T19:55
2024-12-01T19:55
происшествия
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Женщину, оставившую раздетого младенца на снегу, задержали в Нижнем Новгороде, она объяснила свой поступок тем, что хотела прославиться, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее сообщалось, что вечером 30 ноября женщина вынесла свою 5-месячную дочь на улицу и, положив в снег, издеваясь над ребенком, сняла видео. Девочка изъята и помещена в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). "Женщина, подозреваемая в покушении на убийство своего ребенка, задержана. Ей предъявлено обвинение. В ближайшее время в отношении неё будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК. На видео, опубликованном ведомством, женщина говорит, что снимала своего раздетого ребенка на снегу ради славы. "Хотела славы в интернете. Это была глупость с моей стороны", - заявила нижегородка во время разговора со следователем. Ранее пресс-служба МВД региона сообщила о том, что мать девочки ранее в поле зрения органов внутренних дел она не попадала. Всего в семье воспитывается четверо детей. Две пятимесячные девочки помещены в детскую городскую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки.
https://ria.ru/20241129/melikov-1986578817.html
https://ria.ru/20241130/zaderzhanie-1986620844.html
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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде задержали мать, оставившую младенца на снегу

СК РФ: в Нижнем Новгороде задержали мать, оставившую младенца на снегу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Женщину, оставившую раздетого младенца на снегу, задержали в Нижнем Новгороде, она объяснила свой поступок тем, что хотела прославиться, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что вечером 30 ноября женщина вынесла свою 5-месячную дочь на улицу и, положив в снег, издеваясь над ребенком, сняла видео. Девочка изъята и помещена в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
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"Женщина, подозреваемая в покушении на убийство своего ребенка, задержана. Ей предъявлено обвинение. В ближайшее время в отношении неё будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.
На видео, опубликованном ведомством, женщина говорит, что снимала своего раздетого ребенка на снегу ради славы. "Хотела славы в интернете. Это была глупость с моей стороны", - заявила нижегородка во время разговора со следователем.
Ранее пресс-служба МВД региона сообщила о том, что мать девочки ранее в поле зрения органов внутренних дел она не попадала. Всего в семье воспитывается четверо детей. Две пятимесячные девочки помещены в детскую городскую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки.
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ПроисшествияРоссияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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