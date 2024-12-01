https://ria.ru/20241201/zaderzhanie-1986751445.html

В Нижнем Новгороде задержали мать, оставившую младенца на снегу

В Нижнем Новгороде задержали мать, оставившую младенца на снегу - РИА Новости, 01.12.2024

В Нижнем Новгороде задержали мать, оставившую младенца на снегу

Женщину, оставившую раздетого младенца на снегу, задержали в Нижнем Новгороде, она объяснила свой поступок тем, что хотела прославиться, сообщает региональное... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T19:55

2024-12-01T19:55

2024-12-01T19:55

происшествия

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Женщину, оставившую раздетого младенца на снегу, задержали в Нижнем Новгороде, она объяснила свой поступок тем, что хотела прославиться, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее сообщалось, что вечером 30 ноября женщина вынесла свою 5-месячную дочь на улицу и, положив в снег, издеваясь над ребенком, сняла видео. Девочка изъята и помещена в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). "Женщина, подозреваемая в покушении на убийство своего ребенка, задержана. Ей предъявлено обвинение. В ближайшее время в отношении неё будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК. На видео, опубликованном ведомством, женщина говорит, что снимала своего раздетого ребенка на снегу ради славы. "Хотела славы в интернете. Это была глупость с моей стороны", - заявила нижегородка во время разговора со следователем. Ранее пресс-служба МВД региона сообщила о том, что мать девочки ранее в поле зрения органов внутренних дел она не попадала. Всего в семье воспитывается четверо детей. Две пятимесячные девочки помещены в детскую городскую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки.

https://ria.ru/20241129/melikov-1986578817.html

https://ria.ru/20241130/zaderzhanie-1986620844.html

россия

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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)