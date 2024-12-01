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Новая глава дипломатии ЕС сделала заявление об отправке войск на Украину

Новая глава дипломатии ЕС сделала заявление об отправке войск на Украину - РИА Новости, 01.12.2024

Новая глава дипломатии ЕС сделала заявление об отправке войск на Украину

Европейские страны могут отправить войска на Украину ради соблюдения возможного прекращения огня, заявила новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас агентству... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T16:05

2024-12-01T16:05

2024-12-01T22:24

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Европейские страны могут отправить войска на Украину ради соблюдения возможного прекращения огня, заявила новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас агентству ANSA."До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах", — сказала политик.По мнению Каллас, Евросоюз может принять участие в соблюдении прекращения огня на Украине, отправив в страну свои вооруженные силы.Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить".Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета The Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам.В Кремле заявили, что обратили внимание на слова главы Пятой республики, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".

https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986716801.html

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в мире, украина, франция, великобритания, кайя каллас, эммануэль макрон, дональд трамп, нато, евросоюз