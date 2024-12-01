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Гинцбург рассказал о действии новой онковакцины - РИА Новости, 01.12.2024
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03:51 01.12.2024 (обновлено: 07:36 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/vaktsina-1986684345.html
Гинцбург рассказал о действии новой онковакцины
Гинцбург рассказал о действии новой онковакцины - РИА Новости, 01.12.2024
Гинцбург рассказал о действии новой онковакцины
Меланома после применения онковакцины, которую разрабатывают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, рассасывается,... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T03:51
2024-12-01T07:36
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Меланома после применения онковакцины, которую разрабатывают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, рассасывается, исчезают и метастазы, это показывают доклинические исследования препарата, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."В доклинике мы видим, что опухоль — меланома просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии", — сказал Гинцбург. В настоящее время планируется начать проверять влияние препарата на ряд других видов онкологических заболеваний — это рак легких, почек, поджелудочной железы. Для этого планируется привлекать онкологические институты, пояснил Гинцбург.Ранее директор НИЦ имени Гамалеи сообщал РИА Новости, что вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.
https://ria.ru/20241125/onkovaktsina-1985582440.html
https://ria.ru/20241129/vaktsina-1986353090.html
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александр гинцбург, общество
Александр Гинцбург, Общество
Гинцбург рассказал о действии новой онковакцины

Гинцбург: меланома и метастазы просто исчезают после применения онковакцины

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Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Меланома после применения онковакцины, которую разрабатывают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, рассасывается, исчезают и метастазы, это показывают доклинические исследования препарата, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
«
"В доклинике мы видим, что опухоль — меланома просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии", — сказал Гинцбург.
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В настоящее время планируется начать проверять влияние препарата на ряд других видов онкологических заболеваний — это рак легких, почек, поджелудочной железы. Для этого планируется привлекать онкологические институты, пояснил Гинцбург.
Ранее директор НИЦ имени Гамалеи сообщал РИА Новости, что вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.
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Александр ГинцбургОбщество
 
 
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