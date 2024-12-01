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Более тысячи твердотопливных котлов установили в Красноярске за год - РИА Новости, 01.12.2024
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16:34 01.12.2024
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Более тысячи твердотопливных котлов установили в Красноярске за год
Более тысячи твердотопливных котлов установили в Красноярске за год - РИА Новости, 01.12.2024
Более тысячи твердотопливных котлов установили в Красноярске за год
Установка автоматизированных твердотопливных котлов завершилась в Красноярске в рамках проекта "Чистый воздух", сообщает министерство экологии Красноярского... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T16:34
2024-12-01T16:34
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 1 дек - РИА Новости. Установка автоматизированных твердотопливных котлов завершилась в Красноярске в рамках проекта "Чистый воздух", сообщает министерство экологии Красноярского края. "В Красноярске завершилась программа на 2024 год по бесплатному переводу частных домов на автоматизированные твердотопливные котлы. Сегодня монтажная бригада запустила последний 1115-й котел... В 2024 году в рамках проекта "Чистый воздух" установлено 180 газгольдеров, 1115 автоматизированных твёрдотопливных котлов, 105 частных домовладений переходят на электрическое отопление", - говорится в сообщении. В минэкологии региона рассказали, что владельцем 1115-го котла стал житель улицы Новаторская Евгений Кондратюк. Мужчина подал заявку на установку автоматического твердотопливного котла летом 2024 года. Домовладение подошло по всем критериям отбора. Оборудование завезли в воскресенье и установили в течение восьми часов, бригада объяснила хозяину дома, как пользоваться новой системой. Автоматические твердотопливные котлы позволяют снижать выбросы в атмосферу на 84%. При этом жители за счет высокой эффективности системы смогут экономить на топливе до 30% средств семейного бюджета. Кроме того, оборудование удобно в эксплуатации – одной загрузки угля хватает на 10-12 дней, при этом регулировать температуру можно с помощью автоматики. По словам главы краевого министерства экологии Владимира Часовитина, в 2025 году программа по переводу частных домов на твердотопливные котлы будет продолжена. Он отметил, что для ее успешной реализации нужна помощь самих красноярцев. "Я обращаюсь к жителям Красноярска, которые хотели бы стать участниками программы в будущем году. Без вашей помощи нам уже не обойтись. Нужно за зимний период привести ваши котельные в соответствие с требованиями, которые предъявляются подрядчиком для установки автоматизированных твердотопливных котлов", - сказал Часовитин. Красноярск включен в перечень городов - участников федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Переходу частных домовладений на более экологичные виды топлива уделяется особое внимание – на экологию города печное отопление оказывает существенное влияние.
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5
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96
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красноярск
Красноярск
Более тысячи твердотопливных котлов установили в Красноярске за год

В Красноярске завершили установку автоматизированных твердотопливных котлов

© Фото : министерство экологии Красноярского края.В Красноярске завершилась программа на 2024 год по бесплатному переводу частных домов на автоматизированные твердотопливные котлы
В Красноярске завершилась программа на 2024 год по бесплатному переводу частных домов на автоматизированные твердотопливные котлы - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : министерство экологии Красноярского края.
В Красноярске завершилась программа на 2024 год по бесплатному переводу частных домов на автоматизированные твердотопливные котлы
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КРАСНОЯРСК, 1 дек - РИА Новости. Установка автоматизированных твердотопливных котлов завершилась в Красноярске в рамках проекта "Чистый воздух", сообщает министерство экологии Красноярского края.
Красноярске завершилась программа на 2024 год по бесплатному переводу частных домов на автоматизированные твердотопливные котлы. Сегодня монтажная бригада запустила последний 1115-й котел... В 2024 году в рамках проекта "Чистый воздух" установлено 180 газгольдеров, 1115 автоматизированных твёрдотопливных котлов, 105 частных домовладений переходят на электрическое отопление", - говорится в сообщении.
В минэкологии региона рассказали, что владельцем 1115-го котла стал житель улицы Новаторская Евгений Кондратюк. Мужчина подал заявку на установку автоматического твердотопливного котла летом 2024 года. Домовладение подошло по всем критериям отбора. Оборудование завезли в воскресенье и установили в течение восьми часов, бригада объяснила хозяину дома, как пользоваться новой системой.
Автоматические твердотопливные котлы позволяют снижать выбросы в атмосферу на 84%. При этом жители за счет высокой эффективности системы смогут экономить на топливе до 30% средств семейного бюджета. Кроме того, оборудование удобно в эксплуатации – одной загрузки угля хватает на 10-12 дней, при этом регулировать температуру можно с помощью автоматики.
По словам главы краевого министерства экологии Владимира Часовитина, в 2025 году программа по переводу частных домов на твердотопливные котлы будет продолжена. Он отметил, что для ее успешной реализации нужна помощь самих красноярцев.
"Я обращаюсь к жителям Красноярска, которые хотели бы стать участниками программы в будущем году. Без вашей помощи нам уже не обойтись. Нужно за зимний период привести ваши котельные в соответствие с требованиями, которые предъявляются подрядчиком для установки автоматизированных твердотопливных котлов", - сказал Часовитин.
Красноярск включен в перечень городов - участников федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Переходу частных домовладений на более экологичные виды топлива уделяется особое внимание – на экологию города печное отопление оказывает существенное влияние.
 
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