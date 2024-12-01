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Турция следит за развитием событий в Сирии, заявил вице-президент - РИА Новости, 01.12.2024
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21:56 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/turtsiya-1986763852.html
Турция следит за развитием событий в Сирии, заявил вице-президент
Турция следит за развитием событий в Сирии, заявил вице-президент - РИА Новости, 01.12.2024
Турция следит за развитием событий в Сирии, заявил вице-президент
Турция внимательно следит за развитием событий в Сирии и прилагает все усилия в дипломатическом плане, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, заявление... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:56
2024-12-01T21:56
в мире
сирия
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АНКАРА, 1 дек – РИА Новости. Турция внимательно следит за развитием событий в Сирии и прилагает все усилия в дипломатическом плане, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, заявление которого приводит газета Milliyet. "Турция внимательно следит за развитием событий в Сирии и прилагает все усилия в дипломатическом плане", - приводит его слова издание. "У нас, как у Турции, есть только одно желание. Мы желаем мира и стабильности в Сирии и более благоприятных условий как для наших братьев и сестер, живущих в Сирии, так и для Турции. Путь к этому ясен: политическое решение, которое охватывает все группы в Сирии. Мира в Сирии не будет до тех пор, пока не будет найдено решение, охватывающее все слои населения Сирии, независимо от их убеждений, секты, принадлежности или этнической принадлежности", - добавил вице-президент Турции. По словам Йылмаза, Турция не потерпит и не допустим никаких структур, организованных в Сирии и действующих против Турции, турецкого народа. "Все должны знать об этом. В этом контексте Турция выступает за территориальную целостность и суверенитет Сирии. Она хочет только мира и стабильности в своем районе, она хочет, чтобы все наши сирийские братья и сестры, живущие там, были в мире, независимо от их идентичности, и мы, надеюсь, будем продолжать придерживаться такого же понимания и впредь", - сказал политик. Минобороны Сирии 28 ноября заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241201/siriya-1986683878.html
https://ria.ru/20241201/siriya-1986706068.html
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в мире, сирия, турция, алеппо
В мире, Сирия, Турция, Алеппо
Турция следит за развитием событий в Сирии, заявил вице-президент

Вице-президент Йылмаз: Турция внимательно следит за развитием событий в Сирии

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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АНКАРА, 1 дек – РИА Новости. Турция внимательно следит за развитием событий в Сирии и прилагает все усилия в дипломатическом плане, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, заявление которого приводит газета Milliyet.
"Турция внимательно следит за развитием событий в Сирии и прилагает все усилия в дипломатическом плане", - приводит его слова издание.
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"У нас, как у Турции, есть только одно желание. Мы желаем мира и стабильности в Сирии и более благоприятных условий как для наших братьев и сестер, живущих в Сирии, так и для Турции. Путь к этому ясен: политическое решение, которое охватывает все группы в Сирии. Мира в Сирии не будет до тех пор, пока не будет найдено решение, охватывающее все слои населения Сирии, независимо от их убеждений, секты, принадлежности или этнической принадлежности", - добавил вице-президент Турции.
По словам Йылмаза, Турция не потерпит и не допустим никаких структур, организованных в Сирии и действующих против Турции, турецкого народа.
"Все должны знать об этом. В этом контексте Турция выступает за территориальную целостность и суверенитет Сирии. Она хочет только мира и стабильности в своем районе, она хочет, чтобы все наши сирийские братья и сестры, живущие там, были в мире, независимо от их идентичности, и мы, надеюсь, будем продолжать придерживаться такого же понимания и впредь", - сказал политик.
Минобороны Сирии 28 ноября заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
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