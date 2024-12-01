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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.12.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T01:17
2024-12-01T01:17
2024-12-01T01:17
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, тревога в Сумской области была объявлена в 23.27 мск, в Полтавской – в 23.58 мск, в Черниговской – в 00.32 мск, в Кировоградской – в 00.59 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241130/vzryvy-1986650765.html
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украина, кировоградская область, сумская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область, Сумская область, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще двух украинских областях объявили воздушную тревогу