https://ria.ru/20241201/svo-1986710350.html

ВСУ потеряли до 380 солдат в зоне ответственности группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 380 солдат в зоне ответственности группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 01.12.2024

ВСУ потеряли до 380 солдат в зоне ответственности группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли за сутки до 380 военнослужащих, бронетранспортёр и гаубицу в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:20

2024-12-01T12:20

2024-12-01T12:20

специальная военная операция на украине

в мире

часов яр

курахово

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 380 военнослужащих, бронетранспортёр и гаубицу в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й механизированной, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Курахово и Дылеевка Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили до 380 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

курахово

донецкая народная республика

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в мире, часов яр, курахово, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика