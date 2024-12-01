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ВСУ потеряли до 380 солдат в зоне ответственности группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 380 солдат в зоне ответственности группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 01.12.2024
ВСУ потеряли до 380 солдат в зоне ответственности группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли за сутки до 380 военнослужащих, бронетранспортёр и гаубицу в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:20
2024-12-01T12:20
2024-12-01T12:20
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 380 военнослужащих, бронетранспортёр и гаубицу в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й механизированной, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Курахово и Дылеевка Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили до 380 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.
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в мире, часов яр, курахово, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Курахово, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до 380 солдат в зоне ответственности группировки "Юг" за сутки
Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 380 солдат ВСУ за сутки