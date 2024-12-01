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ВСУ потеряли до 380 солдат в зоне ответственности группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/svo-1986710350.html
ВСУ потеряли до 380 солдат в зоне ответственности группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 380 солдат в зоне ответственности группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 01.12.2024
ВСУ потеряли до 380 солдат в зоне ответственности группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли за сутки до 380 военнослужащих, бронетранспортёр и гаубицу в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:20
2024-12-01T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
курахово
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 380 военнослужащих, бронетранспортёр и гаубицу в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й механизированной, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Курахово и Дылеевка Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили до 380 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.
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курахово
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в мире, часов яр, курахово, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Курахово, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до 380 солдат в зоне ответственности группировки "Юг" за сутки

Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 380 солдат ВСУ за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 380 военнослужащих, бронетранспортёр и гаубицу в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й механизированной, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Курахово и Дылеевка Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 380 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрКураховоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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