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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 01.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Украинские формирования за минувшие сутки потеряли до 100 военнослужащих, САУ "Акация" и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:13
2024-12-01T12:13
2024-12-01T13:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украинские формирования за минувшие сутки потеряли до 100 военнослужащих, САУ "Акация" и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Разлив и Новый Комар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-20, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до ста солдат ВСУ за сутки