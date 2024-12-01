Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 01.12.2024 (обновлено: 13:27 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/svo-1986709574.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 01.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Украинские формирования за минувшие сутки потеряли до 100 военнослужащих, САУ "Акация" и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:13
2024-12-01T13:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украинские формирования за минувшие сутки потеряли до 100 военнослужащих, САУ "Акация" и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Разлив и Новый Комар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-20, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"

Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до ста солдат ВСУ за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украинские формирования за минувшие сутки потеряли до 100 военнослужащих, САУ "Акация" и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Разлив и Новый Комар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-20, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала