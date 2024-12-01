https://ria.ru/20241201/svo-1986709574.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 01.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"

Украинские формирования за минувшие сутки потеряли до 100 военнослужащих, САУ "Акация" и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:13

2024-12-01T12:13

2024-12-01T13:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украинские формирования за минувшие сутки потеряли до 100 военнослужащих, САУ "Акация" и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Разлив и Новый Комар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-20, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика