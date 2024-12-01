https://ria.ru/20241201/sportzal-1986727549.html

В Забайкалье предложили назвать новый спортзал в честь "Орешника"

В Забайкалье предложили назвать новый спортзал в честь "Орешника" - РИА Новости, 01.12.2024

В Забайкалье предложили назвать новый спортзал в честь "Орешника"

Жители посёлка Атамановка Читинского района во время ежегодного "Прямого разговора" с губернатором Забайкальского края предложили назвать новый спортзал в честь РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T15:15

2024-12-01T15:15

2024-12-01T15:15

общество

россия

александр осипов

владимир путин

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ЧИТА, 1 дек – РИА Новости. Жители посёлка Атамановка Читинского района во время ежегодного "Прямого разговора" с губернатором Забайкальского края предложили назвать новый спортзал в честь "Орешника", передаёт корреспондент РИА Новости. "Интересный вопрос из Атамановки. Инициативная группа активистов предлагает спортивный зал по карате назвать "Орешник". В честь нового российского оружия", - сказала ведущая Наталья Литовко. Глава региона Александр Осипов поддержал инициативу. "Во-первых, я всем атамановцам большой привет передаю. Молодцы, блестящие мысли, такой хороший русский юмор. Я полностью поддерживаю. Мне отрадно. Речь идет про тот зал, который в этом году только запустили… "Орешником" называйте", - ответил он. Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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общество, россия, александр осипов, владимир путин