https://ria.ru/20241201/sportzal-1986727549.html
В Забайкалье предложили назвать новый спортзал в честь "Орешника"
В Забайкалье предложили назвать новый спортзал в честь "Орешника" - РИА Новости, 01.12.2024
В Забайкалье предложили назвать новый спортзал в честь "Орешника"
Жители посёлка Атамановка Читинского района во время ежегодного "Прямого разговора" с губернатором Забайкальского края предложили назвать новый спортзал в честь РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:15
2024-12-01T15:15
2024-12-01T15:15
общество
россия
александр осипов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911288350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f09a9a983f5770e483e48d16c17094a.jpg
ЧИТА, 1 дек – РИА Новости. Жители посёлка Атамановка Читинского района во время ежегодного "Прямого разговора" с губернатором Забайкальского края предложили назвать новый спортзал в честь "Орешника", передаёт корреспондент РИА Новости. "Интересный вопрос из Атамановки. Инициативная группа активистов предлагает спортивный зал по карате назвать "Орешник". В честь нового российского оружия", - сказала ведущая Наталья Литовко. Глава региона Александр Осипов поддержал инициативу. "Во-первых, я всем атамановцам большой привет передаю. Молодцы, блестящие мысли, такой хороший русский юмор. Я полностью поддерживаю. Мне отрадно. Речь идет про тот зал, который в этом году только запустили… "Орешником" называйте", - ответил он. Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911288350_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a5278c028215e22d6baac4bd0dd14d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр осипов, владимир путин
Общество, Россия, Александр Осипов, Владимир Путин
В Забайкалье предложили назвать новый спортзал в честь "Орешника"
Жители Атамановки в Забайкалье предложили назвать новый спортзал Орешником
ЧИТА, 1 дек – РИА Новости. Жители посёлка Атамановка Читинского района во время ежегодного "Прямого разговора" с губернатором Забайкальского края предложили назвать новый спортзал в честь "Орешника", передаёт корреспондент РИА Новости.
"Интересный вопрос из Атамановки. Инициативная группа активистов предлагает спортивный зал по карате назвать "Орешник". В честь нового российского оружия", - сказала ведущая Наталья Литовко.
Глава региона Александр Осипов
поддержал инициативу.
"Во-первых, я всем атамановцам большой привет передаю. Молодцы, блестящие мысли, такой хороший русский юмор. Я полностью поддерживаю. Мне отрадно. Речь идет про тот зал, который в этом году только запустили… "Орешником" называйте", - ответил он.
Президент России Владимир Путин
21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".