https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986753439.html

Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске

Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске - РИА Новости, 01.12.2024

Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске

В Дзержинске (украинское название — Торецк) продолжаются интенсивные боевые действия, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T20:21

2024-12-01T20:21

2024-12-01T21:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

горловка

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. В Дзержинске (украинское название — Торецк) продолжаются интенсивные боевые действия, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Продолжаются интенсивные боевые действия в Дзержинске. Противник продолжает перебрасывать резервы, активно задействует беспилотные летательные аппараты, как FPV, так и сбросовые. И конечно, устремления на Горловку по-прежнему у противника очевидны, потому что много попыток бить по инфраструктурным объектам", — сказал он.Глава республики также рассказал об успехах подразделений российской армии на других участках. По словам Пушилина, на Красноармейском направлении продвижение идет с боями, но "все ближе к автодороге Курахово — Красноармейск".К Великой Новоселке российские подразделения подступают с нескольких направлений и есть определенные успехи, добавил он.Говоря о Часовом Яре, Пушилин отметил, что противник укрепился на огнеупорном комбинате, но российские подразделения его оттуда выбивают. Он подчеркнул, что трасса Константиновка — Часов Яр уже находится в центре внимания подразделений российской армии.Двадцать первого ноября советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил об освобождении большей части Дзержинска. По разным оценкам, противник контролирует только 30-40 процентов его территории.Взятие этого города облегчит снабжение российской армии по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки ВСУ в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.

https://ria.ru/20241201/konflikt-1986745402.html

https://ria.ru/20241201/lavrov-1986718271.html

донецкая народная республика

торецк

горловка

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донецкая народная республика, торецк, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность