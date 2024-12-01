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Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске - РИА Новости, 01.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:21 01.12.2024 (обновлено: 21:48 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986753439.html
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске - РИА Новости, 01.12.2024
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске
В Дзержинске (украинское название — Торецк) продолжаются интенсивные боевые действия, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T20:21
2024-12-01T21:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. В Дзержинске (украинское название — Торецк) продолжаются интенсивные боевые действия, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. &quot;Продолжаются интенсивные боевые действия в Дзержинске. Противник продолжает перебрасывать резервы, активно задействует беспилотные летательные аппараты, как FPV, так и сбросовые. И конечно, устремления на Горловку по-прежнему у противника очевидны, потому что много попыток бить по инфраструктурным объектам&quot;, — сказал он.Глава республики также рассказал об успехах подразделений российской армии на других участках. По словам Пушилина, на Красноармейском направлении продвижение идет с боями, но "все ближе к автодороге Курахово — Красноармейск".К Великой Новоселке российские подразделения подступают с нескольких направлений и есть определенные успехи, добавил он.Говоря о Часовом Яре, Пушилин отметил, что противник укрепился на огнеупорном комбинате, но российские подразделения его оттуда выбивают. Он подчеркнул, что трасса Константиновка — Часов Яр уже находится в центре внимания подразделений российской армии.Двадцать первого ноября советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил об освобождении большей части Дзержинска. По разным оценкам, противник контролирует только 30-40 процентов его территории.Взятие этого города облегчит снабжение российской армии по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки ВСУ в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
https://ria.ru/20241201/konflikt-1986745402.html
https://ria.ru/20241201/lavrov-1986718271.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, торецк, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске

Глава ДНР Пушилин: продолжаются бои в Дзержинске, ВСУ перебрасывают резервы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. В Дзержинске (украинское название — Торецк) продолжаются интенсивные боевые действия, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«

"Продолжаются интенсивные боевые действия в Дзержинске. Противник продолжает перебрасывать резервы, активно задействует беспилотные летательные аппараты, как FPV, так и сбросовые. И конечно, устремления на Горловку по-прежнему у противника очевидны, потому что много попыток бить по инфраструктурным объектам", — сказал он.

Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.

Глава республики также рассказал об успехах подразделений российской армии на других участках. По словам Пушилина, на Красноармейском направлении продвижение идет с боями, но "все ближе к автодороге Курахово — Красноармейск".
К Великой Новоселке российские подразделения подступают с нескольких направлений и есть определенные успехи, добавил он.
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Говоря о Часовом Яре, Пушилин отметил, что противник укрепился на огнеупорном комбинате, но российские подразделения его оттуда выбивают. Он подчеркнул, что трасса КонстантиновкаЧасов Яр уже находится в центре внимания подразделений российской армии.
Двадцать первого ноября советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил об освобождении большей части Дзержинска. По разным оценкам, противник контролирует только 30-40 процентов его территории.
Взятие этого города облегчит снабжение российской армии по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки ВСУ в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкГорловкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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