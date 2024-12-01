https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986721936.html

Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 01.12.2024

Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов подразделения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T14:11

2024-12-01T14:11

2024-12-01T14:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов подразделения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Дружба в ДНР. "Сброс боеприпаса ВОГ-30Д с беспилотного летательного аппарата уничтожил все выявленные цели", - уточнили в ведомстве. На кадрах объективного контроля запечатлено два взрыва и горение.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Уничтожение полевого склада боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Дружба в ДНР Уничтожение полевого склада боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Дружба в ДНР 2024-12-01T14:11 true PT0M14S

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины