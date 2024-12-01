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Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986721936.html
Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 01.12.2024
Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов подразделения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:11
2024-12-01T14:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов подразделения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Дружба в ДНР. "Сброс боеприпаса ВОГ-30Д с беспилотного летательного аппарата уничтожил все выявленные цели", - уточнили в ведомстве. На кадрах объективного контроля запечатлено два взрыва и горение.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Уничтожение полевого склада боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Дружба в ДНР
Уничтожение полевого склада боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Дружба в ДНР
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ в ДНР

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов подразделения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Дружба в ДНР.
"Сброс боеприпаса ВОГ-30Д с беспилотного летательного аппарата уничтожил все выявленные цели", - уточнили в ведомстве.
На кадрах объективного контроля запечатлено два взрыва и горение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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