https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986721936.html
Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 01.12.2024
Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов подразделения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:11
2024-12-01T14:11
2024-12-01T14:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986721639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2ca82b836ff2af7694a707fe6b4f03e0.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов подразделения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Дружба в ДНР. "Сброс боеприпаса ВОГ-30Д с беспилотного летательного аппарата уничтожил все выявленные цели", - уточнили в ведомстве. На кадрах объективного контроля запечатлено два взрыва и горение.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение полевого склада боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Дружба в ДНР
Уничтожение полевого склада боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Дружба в ДНР
2024-12-01T14:11
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PT0M14S
РИА Новости
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ в ДНР