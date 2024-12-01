https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986710497.html

Бойцы "Запада" отразили 11 контратак ВСУ за сутки

Бойцы "Запада" отразили 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.12.2024

Бойцы "Запада" отразили 11 контратак ВСУ за сутки

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:21

2024-12-01T12:21

2024-12-01T12:40

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила 11 контратак, потери противника составили до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новомлынск, Ковшаровка, Двуречная, Загрызово, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Торское и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что были отражены 11 контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 3-й танковой бригад ВСУ, 113-й и 117-й бригад теробороны."Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, два пикапа, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)