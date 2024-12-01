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Бойцы "Запада" отразили 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 01.12.2024 (обновлено: 12:40 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986710497.html
Бойцы "Запада" отразили 11 контратак ВСУ за сутки
Бойцы "Запада" отразили 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.12.2024
Бойцы "Запада" отразили 11 контратак ВСУ за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:21
2024-12-01T12:40
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила 11 контратак, потери противника составили до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новомлынск, Ковшаровка, Двуречная, Загрызово, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Торское и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что были отражены 11 контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 3-й танковой бригад ВСУ, 113-й и 117-й бригад теробороны."Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, два пикапа, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
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безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Запада" отразили 11 контратак ВСУ за сутки

МО РФ: Киев потерял до 500 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" ВС РФ
Реактивная система залпового огня Град ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила 11 контратак, потери противника составили до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новомлынск, Ковшаровка, Двуречная, Загрызово, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Торское и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что были отражены 11 контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 3-й танковой бригад ВСУ, 113-й и 117-й бригад теробороны.
"Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, два пикапа, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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