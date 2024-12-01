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Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.12.2024
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12:09 01.12.2024 (обновлено: 12:40 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986709418.html
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.12.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье в сводке... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:09
2024-12-01T12:40
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й и 58-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 30 боевиков в Харьковской области за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й и 58-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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