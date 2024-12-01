https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986709418.html

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.12.2024

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки

ВСУ за минувшие сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье в сводке... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:09

2024-12-01T12:09

2024-12-01T12:40

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й и 58-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

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Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)