https://ria.ru/20241201/siriya-1986726456.html
Асад пообещал победить терроризм в Сирии
Асад пообещал победить терроризм в Сирии - РИА Новости, 01.12.2024
Асад пообещал победить терроризм в Сирии
Президент Сирии Башар Асад пообещал победить терроризм в стране независимо от того, кто его сторонники и спонсоры, сообщило в воскресенье государственное... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:04
2024-12-01T15:04
2024-12-01T15:20
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
башар асад
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ДАМАСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад пообещал победить терроризм в стране независимо от того, кто его сторонники и спонсоры, сообщило в воскресенье государственное сирийское агентство новостей SANA."Терроризм понимает только язык силы, и это язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, независимо от его сторонников и спонсоров", - приводит агентство слова Асада, сказанные в телефонном разговоре с исполняющим обязанности президента Абхазии Бадрой Гунбой.Президент Сирии подчеркнул, что террористы не представляют народ или институты.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад, в мире
Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Башар Асад, В мире
Асад пообещал победить терроризм в Сирии
Асад обещал победить терроризм в САР вне зависимости от сторонников и спонсоров