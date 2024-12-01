https://ria.ru/20241201/siriya-1986726456.html

Асад пообещал победить терроризм в Сирии

Асад пообещал победить терроризм в Сирии - РИА Новости, 01.12.2024

Асад пообещал победить терроризм в Сирии

Президент Сирии Башар Асад пообещал победить терроризм в стране независимо от того, кто его сторонники и спонсоры, сообщило в воскресенье государственное... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T15:04

2024-12-01T15:04

2024-12-01T15:20

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

башар асад

в мире

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ДАМАСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад пообещал победить терроризм в стране независимо от того, кто его сторонники и спонсоры, сообщило в воскресенье государственное сирийское агентство новостей SANA."Терроризм понимает только язык силы, и это язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, независимо от его сторонников и спонсоров", - приводит агентство слова Асада, сказанные в телефонном разговоре с исполняющим обязанности президента Абхазии Бадрой Гунбой.Президент Сирии подчеркнул, что террористы не представляют народ или институты.

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

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Ольга Фомченкова

сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад, в мире