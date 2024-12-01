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Асад пообещал победить терроризм в Сирии - РИА Новости, 01.12.2024
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15:04 01.12.2024 (обновлено: 15:20 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/siriya-1986726456.html
Асад пообещал победить терроризм в Сирии
Асад пообещал победить терроризм в Сирии - РИА Новости, 01.12.2024
Асад пообещал победить терроризм в Сирии
Президент Сирии Башар Асад пообещал победить терроризм в стране независимо от того, кто его сторонники и спонсоры, сообщило в воскресенье государственное... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:04
2024-12-01T15:20
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
башар асад
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ДАМАСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад пообещал победить терроризм в стране независимо от того, кто его сторонники и спонсоры, сообщило в воскресенье государственное сирийское агентство новостей SANA."Терроризм понимает только язык силы, и это язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, независимо от его сторонников и спонсоров", - приводит агентство слова Асада, сказанные в телефонном разговоре с исполняющим обязанности президента Абхазии Бадрой Гунбой.Президент Сирии подчеркнул, что террористы не представляют народ или институты.
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сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад, в мире
Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Башар Асад, В мире
Асад пообещал победить терроризм в Сирии

Асад обещал победить терроризм в САР вне зависимости от сторонников и спонсоров

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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ДАМАСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад пообещал победить терроризм в стране независимо от того, кто его сторонники и спонсоры, сообщило в воскресенье государственное сирийское агентство новостей SANA.
"Терроризм понимает только язык силы, и это язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, независимо от его сторонников и спонсоров", - приводит агентство слова Асада, сказанные в телефонном разговоре с исполняющим обязанности президента Абхазии Бадрой Гунбой.
Президент Сирии подчеркнул, что террористы не представляют народ или институты.
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