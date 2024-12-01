https://ria.ru/20241201/siriya-1986706068.html

В Сирии заявили о ликвидации около тысячи боевиков с начала противостояния

В Сирии заявили о ликвидации около тысячи боевиков с начала противостояния - РИА Новости, 01.12.2024

В Сирии заявили о ликвидации около тысячи боевиков с начала противостояния

Сирийская армия уничтожила за последние три дня около тысячи террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"*, сообщил в воскресенье источник в министерстве... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T11:22

2024-12-01T11:22

2024-12-01T12:01

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ДАМАСК, 1 дек — РИА Новости. Сирийская армия уничтожила за последние три дня около тысячи террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"*, сообщил в воскресенье источник в министерстве обороны Сирии Сирийскому гостелеканалу "Аль-Ихбария"."В результате последних трёх дней противостояния сирийской арабской армии с террористами "Джебхат ан-Нусры"* ликвидированы тысячи террористов", - сказал он.Он добавил, что ВВС Сирии "продолжают уничтожать опорные пункты террористической "Джебхат ан-Нусра"* в окрестностях Алеппо и Идлиба".* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, идлиб (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024, алеппо, россия