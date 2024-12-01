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В Сирии заявили о ликвидации около тысячи боевиков с начала противостояния
В Сирии заявили о ликвидации около тысячи боевиков с начала противостояния - РИА Новости, 01.12.2024
В Сирии заявили о ликвидации около тысячи боевиков с начала противостояния
Сирийская армия уничтожила за последние три дня около тысячи террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"*, сообщил в воскресенье источник в министерстве... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T11:22
2024-12-01T11:22
2024-12-01T12:01
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ДАМАСК, 1 дек — РИА Новости. Сирийская армия уничтожила за последние три дня около тысячи террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"*, сообщил в воскресенье источник в министерстве обороны Сирии Сирийскому гостелеканалу "Аль-Ихбария"."В результате последних трёх дней противостояния сирийской арабской армии с террористами "Джебхат ан-Нусры"* ликвидированы тысячи террористов", - сказал он.Он добавил, что ВВС Сирии "продолжают уничтожать опорные пункты террористической "Джебхат ан-Нусра"* в окрестностях Алеппо и Идлиба".* Террористическая организация, запрещенная в России
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, идлиб (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024, алеппо, россия
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Алеппо, Россия
В Сирии заявили о ликвидации около тысячи боевиков с начала противостояния
ТВ САР: сирийская армия ликвидировала около тысячи боевиков за три дня