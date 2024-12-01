https://ria.ru/20241201/siriya-1986683878.html

США отрицают причастность к атаке террористов в Сирии

США отрицают причастность к атаке террористов в Сирии - РИА Новости, 01.12.2024

США отрицают причастность к атаке террористов в Сирии

США отрицают причастность к террористической атаке в Сирии, заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T03:33

2024-12-01T03:33

2024-12-01T03:43

сирия

сша

обострение ситуации в сирии — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986603732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d16abe04a5e6a1dc33a6960ba8f5738.jpg

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США отрицают причастность к террористической атаке в Сирии, заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт."Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этому наступлению, которое возглавляет Хайат Тахир аш-Шам (ХТС), признанная террористической организацией. Соединенные Штаты вместе со своими партнерами и союзниками призывают к деэскалации, защите гражданских лиц и меньшинств", - говорится в заявлении.Вашингтон пристально наблюдает за ситуацией в Сирии и находится в контакте с властями стран ближневосточного региона. США готовы к защите своего персонала и баз в регионе, отмечает Белый дом.В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20241130/siriya-1986674243.html

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, сша, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире