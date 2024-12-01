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США отрицают причастность к атаке террористов в Сирии - РИА Новости, 01.12.2024
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03:33 01.12.2024 (обновлено: 03:43 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/siriya-1986683878.html
США отрицают причастность к атаке террористов в Сирии
США отрицают причастность к атаке террористов в Сирии - РИА Новости, 01.12.2024
США отрицают причастность к атаке террористов в Сирии
США отрицают причастность к террористической атаке в Сирии, заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T03:33
2024-12-01T03:43
сирия
сша
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США отрицают причастность к террористической атаке в Сирии, заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт."Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этому наступлению, которое возглавляет Хайат Тахир аш-Шам (ХТС), признанная террористической организацией. Соединенные Штаты вместе со своими партнерами и союзниками призывают к деэскалации, защите гражданских лиц и меньшинств", - говорится в заявлении.Вашингтон пристально наблюдает за ситуацией в Сирии и находится в контакте с властями стран ближневосточного региона. США готовы к защите своего персонала и баз в регионе, отмечает Белый дом.В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20241130/siriya-1986674243.html
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
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сирия, сша, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Сирия, США, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
США отрицают причастность к атаке террористов в Сирии

Белый дом отрицает причастность к атаке террористов в Сирии

© AP Photo / Omar AlbamБоевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США отрицают причастность к террористической атаке в Сирии, заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.
"Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этому наступлению, которое возглавляет Хайат Тахир аш-Шам (ХТС), признанная террористической организацией. Соединенные Штаты вместе со своими партнерами и союзниками призывают к деэскалации, защите гражданских лиц и меньшинств", - говорится в заявлении.
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
ВС Сирии анонсировали контрнаступление против террористов
Вчера, 23:58
Вашингтон пристально наблюдает за ситуацией в Сирии и находится в контакте с властями стран ближневосточного региона. США готовы к защите своего персонала и баз в регионе, отмечает Белый дом.
В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Все указывает на них". Кто стоит за обострением в Сирии
Вчера, 08:00
 
СирияСШАОбострение ситуации в Сирии — 2024В мире
 
 
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