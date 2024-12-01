https://ria.ru/20241201/siriya-1986679864.html

СМИ: командующий КСИР подтвердил гибель в Алеппо иранского советника

СМИ: командующий КСИР подтвердил гибель в Алеппо иранского советника - РИА Новости, 01.12.2024

СМИ: командующий КСИР подтвердил гибель в Алеппо иранского советника

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал-майор Хосейн Салами подтвердил гибель иранского военного... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T01:44

2024-12-01T01:44

2024-12-01T01:44

сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

хосейн салами

в мире

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ТЕГЕРАН, 1 дек - РИА Новости. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал-майор Хосейн Салами подтвердил гибель иранского военного советника в Сирии генерала КСИР Киюмарса Пурхашеми в результате удара израильских сил в районе города Алеппо, расположенного на севере арабской республики, передает агентство Mehr. Агентство Nour News двумя днями ранее сообщало о гибели Пурхашеми, ссылаясь на отдел по связям с общественностью КСИР. "В силу стратегических поражений... израильского режима на фронтах в (секторе - ред.) Газа и в Ливане и недостижения... лагерем (государств - ред.) гегемонов и сионистами целей, (направленных - ред.) против фронта исламского сопротивления, террористы... руководимые потерпевшими поражение на фронтах в Газе и Южном Ливане, в последние дни вновь начали жестокие нападения на Сирию... В ходе этих преступлений... израильских террористических группировок в районе Алеппо погиб... старший военный советник Ирана в Сирии генерал КСИР Киюмарс Пурхашеми", - приводит агентство текст послания командующего КСИР по случаю гибели советника. Ранее министерство обороны Сирии заявило, что информация о входе террористических группировок в города на севере провинции Хама в Сирии не соответствует действительности. В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20241130/siriya-1986674243.html

https://ria.ru/20241130/asad-1986670149.html

сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

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сирия, алеппо, идлиб (мухафаза), хосейн салами, в мире