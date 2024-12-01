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СМИ: командующий КСИР подтвердил гибель в Алеппо иранского советника - РИА Новости, 01.12.2024
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01:44 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/siriya-1986679864.html
СМИ: командующий КСИР подтвердил гибель в Алеппо иранского советника
СМИ: командующий КСИР подтвердил гибель в Алеппо иранского советника - РИА Новости, 01.12.2024
СМИ: командующий КСИР подтвердил гибель в Алеппо иранского советника
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал-майор Хосейн Салами подтвердил гибель иранского военного... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T01:44
2024-12-01T01:44
сирия
алеппо
идлиб (мухафаза)
хосейн салами
в мире
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ТЕГЕРАН, 1 дек - РИА Новости. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал-майор Хосейн Салами подтвердил гибель иранского военного советника в Сирии генерала КСИР Киюмарса Пурхашеми в результате удара израильских сил в районе города Алеппо, расположенного на севере арабской республики, передает агентство Mehr. Агентство Nour News двумя днями ранее сообщало о гибели Пурхашеми, ссылаясь на отдел по связям с общественностью КСИР. "В силу стратегических поражений... израильского режима на фронтах в (секторе - ред.) Газа и в Ливане и недостижения... лагерем (государств - ред.) гегемонов и сионистами целей, (направленных - ред.) против фронта исламского сопротивления, террористы... руководимые потерпевшими поражение на фронтах в Газе и Южном Ливане, в последние дни вновь начали жестокие нападения на Сирию... В ходе этих преступлений... израильских террористических группировок в районе Алеппо погиб... старший военный советник Ирана в Сирии генерал КСИР Киюмарс Пурхашеми", - приводит агентство текст послания командующего КСИР по случаю гибели советника. Ранее министерство обороны Сирии заявило, что информация о входе террористических группировок в города на севере провинции Хама в Сирии не соответствует действительности. В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20241130/siriya-1986674243.html
https://ria.ru/20241130/asad-1986670149.html
сирия
алеппо
идлиб (мухафаза)
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сирия, алеппо, идлиб (мухафаза), хосейн салами, в мире
Сирия, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Хосейн Салами, В мире
СМИ: командующий КСИР подтвердил гибель в Алеппо иранского советника

Mehr: командующий КСИР Салами подтвердил гибель в Алеппо иранского советника

© AP Photo / Ghaith AlsayedДым на месте боев в провинции Идлиб
Дым на месте боев в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым на месте боев в провинции Идлиб. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 1 дек - РИА Новости. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал-майор Хосейн Салами подтвердил гибель иранского военного советника в Сирии генерала КСИР Киюмарса Пурхашеми в результате удара израильских сил в районе города Алеппо, расположенного на севере арабской республики, передает агентство Mehr.
Агентство Nour News двумя днями ранее сообщало о гибели Пурхашеми, ссылаясь на отдел по связям с общественностью КСИР.
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
ВС Сирии анонсировали контрнаступление против террористов
Вчера, 23:58
"В силу стратегических поражений... израильского режима на фронтах в (секторе - ред.) Газа и в Ливане и недостижения... лагерем (государств - ред.) гегемонов и сионистами целей, (направленных - ред.) против фронта исламского сопротивления, террористы... руководимые потерпевшими поражение на фронтах в Газе и Южном Ливане, в последние дни вновь начали жестокие нападения на Сирию... В ходе этих преступлений... израильских террористических группировок в районе Алеппо погиб... старший военный советник Ирана в Сирии генерал КСИР Киюмарс Пурхашеми", - приводит агентство текст послания командующего КСИР по случаю гибели советника.
Ранее министерство обороны Сирии заявило, что информация о входе террористических группировок в города на севере провинции Хама в Сирии не соответствует действительности.
В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.

* Запрещенная в России террористическая группировка
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад
Вчера, 22:57
 
СирияАлеппоИдлиб (мухафаза)Хосейн СаламиВ мире
 
 
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