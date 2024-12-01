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В Хаму прибыли подкрепления сирийской армии - РИА Новости, 01.12.2024
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00:04 01.12.2024 (обновлено: 00:25 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/siriya-1986674457.html
В Хаму прибыли подкрепления сирийской армии
В Хаму прибыли подкрепления сирийской армии - РИА Новости, 01.12.2024
В Хаму прибыли подкрепления сирийской армии
Подкрепления сирийской армии прибыли в Хаму, государственные учреждения работают в привычном режиме, заявил губернатор провинции Камаль Бармо. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T00:04
2024-12-01T00:25
обострение ситуации в сирии — 2024
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Подкрепления сирийской армии прибыли в Хаму, государственные учреждения работают в привычном режиме, заявил губернатор провинции Камаль Бармо."Государственные учреждения и услуги в провинции работают в привычном режиме", - сообщил Бармо сирийской радиостанции Sham FM.По его словам, в Хаму прибыли подкрепления сирийской армии."Сообщения о въезде машин боевиков "Хайат Тахрир аш-Шам"* (запрещенная в РФ террористическая группировка) являются ложью и фейком", - отметил губернатор Хамы.Ранее министерство обороны Сирии заявило, что информация о входе террористических группировок в города на севере провинции Хама в Сирии не соответствует действительности.В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986594211.html
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обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза), в мире, россия
Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Алеппо, Идлиб (мухафаза), В мире, Россия
В Хаму прибыли подкрепления сирийской армии

Губернатор провинции Камаль сообщил о прибытии подкреплений армии САР в Хаму

© SANAСирийский военный
Сирийский военный - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© SANA
Сирийский военный. Архивное фото
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Подкрепления сирийской армии прибыли в Хаму, государственные учреждения работают в привычном режиме, заявил губернатор провинции Камаль Бармо.
"Государственные учреждения и услуги в провинции работают в привычном режиме", - сообщил Бармо сирийской радиостанции Sham FM.
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия. 29 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Вчера, 04:01
По его словам, в Хаму прибыли подкрепления сирийской армии.
"Сообщения о въезде машин боевиков "Хайат Тахрир аш-Шам"* (запрещенная в РФ террористическая группировка) являются ложью и фейком", - отметил губернатор Хамы.
Ранее министерство обороны Сирии заявило, что информация о входе террористических группировок в города на севере провинции Хама в Сирии не соответствует действительности.
В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.

* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Обострение ситуации в Сирии — 2024СирияАлеппоИдлиб (мухафаза)В миреРоссия
 
 
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