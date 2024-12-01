В Хаму прибыли подкрепления сирийской армии
Губернатор провинции Камаль сообщил о прибытии подкреплений армии САР в Хаму
© SANAСирийский военный
© SANA
Сирийский военный. Архивное фото
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Подкрепления сирийской армии прибыли в Хаму, государственные учреждения работают в привычном режиме, заявил губернатор провинции Камаль Бармо.
"Государственные учреждения и услуги в провинции работают в привычном режиме", - сообщил Бармо сирийской радиостанции Sham FM.
По его словам, в Хаму прибыли подкрепления сирийской армии.
Ранее министерство обороны Сирии заявило, что информация о входе террористических группировок в города на севере провинции Хама в Сирии не соответствует действительности.
В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
* Запрещенная в России террористическая группировка.