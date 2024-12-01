https://ria.ru/20241201/signal-1986681642.html

Запад поразил один сигнал Зеленского Путину

Запад поразил один сигнал Зеленского Путину - РИА Новости, 01.12.2024

Запад поразил один сигнал Зеленского Путину

Глава киевского режима Владимир Зеленский порадовал президента России Владимира Путина своим заявлением о готовности отказа от территорий в обмен на членство... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T02:27

2024-12-01T02:27

2024-12-01T02:28

украина

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владимир зеленский

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский порадовал президента России Владимира Путина своим заявлением о готовности отказа от территорий в обмен на членство Украины в НАТО, такое мнение высказал корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннета.Ранее Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО."Я думаю, что Владимир Путин будет счастлив после этого интервью. После многомесячного противостояния по поводу окончания войны его коллега (Зеленский. — Прим. ред.), похоже, первым моргнул, дав яснейший на данный момент сигнал о том, что Украина может быть готова уступить территорию <…> в рамках мирного соглашения", — отреагировал он.Другой журналист Доминик Вагхорн, мнение которого приводится в материале Sky News, похвалил Зеленского за готовность к переговорам. По его мнению, он знает, что членство Украины в НАТО не предвидится, поэтому хочет подобными высказываниями добиться хоть чего-то."Он знает, что членство в НАТО не намечается. Команда Трампа ясно дала это понять. Не задирает ли он в этом интервью ставки, зная, что ему придется довольствоваться меньшим?" — задался он вопросом.Редактор по безопасности и обороны Sky News Дебора Хейнс усомнилась в том, что такая идея может быть реализована, так как потребует согласия всех 32 стран-участниц НАТО во главе с США."Не менее важно и то, что думают союзники по НАТО, а учитывая риск войны с Москвой, крайне маловероятно, что все государства-члены подпишутся под таким планом без существенного давления со стороны тех стран, которые могут его поддержать. Если в число этих стран не входят Соединенные Штаты, то трудно представить, что такие усилия имеют хоть какие-то шансы на успех", — предупредила она.В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.В России также неоднократно заявляли, что стремление Киева в альянс НАТО – залог продолжения, а не окончания войны.

https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986638830.html

https://ria.ru/20241130/frantsiya-1986618950.html

https://ria.ru/20241201/desant-1986677843.html

https://ria.ru/20241129/nato-1986249841.html

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украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато