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Запад поразил один сигнал Зеленского Путину - РИА Новости, 01.12.2024
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02:27 01.12.2024 (обновлено: 02:28 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/signal-1986681642.html
Запад поразил один сигнал Зеленского Путину
Запад поразил один сигнал Зеленского Путину - РИА Новости, 01.12.2024
Запад поразил один сигнал Зеленского Путину
Глава киевского режима Владимир Зеленский порадовал президента России Владимира Путина своим заявлением о готовности отказа от территорий в обмен на членство... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T02:27
2024-12-01T02:28
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
нато
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский порадовал президента России Владимира Путина своим заявлением о готовности отказа от территорий в обмен на членство Украины в НАТО, такое мнение высказал корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннета.Ранее Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО."Я думаю, что Владимир Путин будет счастлив после этого интервью. После многомесячного противостояния по поводу окончания войны его коллега (Зеленский. — Прим. ред.), похоже, первым моргнул, дав яснейший на данный момент сигнал о том, что Украина может быть готова уступить территорию &lt;…&gt; в рамках мирного соглашения", — отреагировал он.Другой журналист Доминик Вагхорн, мнение которого приводится в материале Sky News, похвалил Зеленского за готовность к переговорам. По его мнению, он знает, что членство Украины в НАТО не предвидится, поэтому хочет подобными высказываниями добиться хоть чего-то."Он знает, что членство в НАТО не намечается. Команда Трампа ясно дала это понять. Не задирает ли он в этом интервью ставки, зная, что ему придется довольствоваться меньшим?" — задался он вопросом.Редактор по безопасности и обороны Sky News Дебора Хейнс усомнилась в том, что такая идея может быть реализована, так как потребует согласия всех 32 стран-участниц НАТО во главе с США."Не менее важно и то, что думают союзники по НАТО, а учитывая риск войны с Москвой, крайне маловероятно, что все государства-члены подпишутся под таким планом без существенного давления со стороны тех стран, которые могут его поддержать. Если в число этих стран не входят Соединенные Штаты, то трудно представить, что такие усилия имеют хоть какие-то шансы на успех", — предупредила она.В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.В России также неоднократно заявляли, что стремление Киева в альянс НАТО – залог продолжения, а не окончания войны.
https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986638830.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Запад поразил один сигнал Зеленского Путину

Журналист Sky News Беннет: заявление Зеленского о территориях порадует Россию

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский порадовал президента России Владимира Путина своим заявлением о готовности отказа от территорий в обмен на членство Украины в НАТО, такое мнение высказал корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннета.
Ранее Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
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"Я думаю, что Владимир Путин будет счастлив после этого интервью. После многомесячного противостояния по поводу окончания войны его коллега (Зеленский. — Прим. ред.), похоже, первым моргнул, дав яснейший на данный момент сигнал о том, что Украина может быть готова уступить территорию <…> в рамках мирного соглашения", — отреагировал он.
Другой журналист Доминик Вагхорн, мнение которого приводится в материале Sky News, похвалил Зеленского за готовность к переговорам. По его мнению, он знает, что членство Украины в НАТО не предвидится, поэтому хочет подобными высказываниями добиться хоть чего-то.
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"Он знает, что членство в НАТО не намечается. Команда Трампа ясно дала это понять. Не задирает ли он в этом интервью ставки, зная, что ему придется довольствоваться меньшим?" — задался он вопросом.
Редактор по безопасности и обороны Sky News Дебора Хейнс усомнилась в том, что такая идея может быть реализована, так как потребует согласия всех 32 стран-участниц НАТО во главе с США.
"Не менее важно и то, что думают союзники по НАТО, а учитывая риск войны с Москвой, крайне маловероятно, что все государства-члены подпишутся под таким планом без существенного давления со стороны тех стран, которые могут его поддержать. Если в число этих стран не входят Соединенные Штаты, то трудно представить, что такие усилия имеют хоть какие-то шансы на успех", — предупредила она.
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В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
В России также неоднократно заявляли, что стремление Киева в альянс НАТО – залог продолжения, а не окончания войны.
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